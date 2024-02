Charwood Energy: Charwood Energy renforce les capacités de production de son site de Saint-Nolff en Bretagne

Charwood Energy

Communiqué de presse Saint-Nolff, le 19 février 2024 Charwood Energy renforce les capacités de production de son site de Saint-Nolff en Bretagne Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce l’extension de son unité de production située à Saint-Nolff (Morbihan), siège de l’entreprise. Le site de production de Saint-Nolff a bénéficié de deux extensions successives depuis son installation initiale en 2013 et dispose aujourd’hui d’une surface totale de production de 1 750 m2. Il est doté d’équipements de dernière génération pour répondre à une demande croissante des collectivités et des industriels qui souhaitent substituer l’utilisation d’énergie fossile en énergie renouvelable et contribuer à la décarbonation de l’économie. Ces nouvelles installations sont équipées d’une découpe laser pour tubes, profilés et tôles, d’une plieuse numérique, de tables de soudure et de deux ponts roulants de 40 et 60 tonnes de capacité de levage. L’investissement immobilier correspondant aux différents agrandissements représente un montant total de 2,5 M€ et répond à une volonté de Charwood Energy de posséder un espace de production suffisamment vaste pour adresser les besoins diversifiés de ses marchés. Cette dernière extension permettra d’augmenter les capacités de production du site de 50% et de structurer une offre élargie autour de différentes solutions modulaires de gazéification, de chaufferies bois et de méthanisation. Avec l’ambition de se déployer à l’international, le site possède également les équipements nécessaires à la containerisation, en conformité avec la réglementation, pour le transport des centrales destinées à l’export. A propos de Charwood Energy Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Charwood Energy conçoit, installe et entretient des solutions sur mesure de production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse. Charwood Energy détient un savoir-faire technique riche et maîtrise l’ensemble des technologies de valorisation de la biomasse – chaufferie et réseaux de chaleur, méthanisation et pyrogazéification. Positionné depuis 2019 sur la technologie prometteuse de la pyrogazéification, Charwood Energy est désormais également engagé dans le développement et l’exploitation d’unités de pyrogazéification détenues en compte propre en vue de produire et de vendre du gaz vert (syngaz), du biochar, des crédits carbones à des clients industriels, au travers de contrats d’approvisionnement signés en direct. La société est cotée sur Euronext Growth® Paris (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE) – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par Bpifrance. Pour en savoir plus : https://charwood.energy/investisseurs Contacts CHARWOOD ENERGY investisseur@charwood.energy 02 97 26 46 30 SEITOSEI.ACTIFIN Relations investisseurs Ghislaine Gasparetto charwood@seitosei-actifin.com 01 56 88 11 22 SEITOSEI.ACTIFIN Relations presse Michael Scholze michael.scholze@seitosei-actifin.com 01 56 88 11 14 Fichier PDF dépôt réglementaire



