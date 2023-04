Charwood Energy: Résultats annuels 2022

Charwood Energy

Communiqué de presse

Saint-Nolff, le 17 avril 2023

Résultats annuels 2022 :

Des résultats 2022 reflétant les investissements nécessaires pour accompagner la croissance future

Renforcement de la structure financière avec l’introduction en bourse sur Euronext Growth ® Paris

Confirmation des objectifs à horizon 2027

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce ses résultats annuels 2022.

Les comptes annuels ont été arrêtés lors du Conseil d’administration du 14 avril 2023. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’établissement. Le rapport financier annuel sera mis à disposition sur le site Internet de la société au plus tard le 30 avril.

(En milliers d’euros) 2022 2021 Chiffre d’affaires 4 862 4 561 Autres produits d’exploitation 569 188 Achats de matières premières (2 552) (1 787) Charges externes (1 650) (910) Charges de personnel (1 518) (989) EBITDA [1] (317) 1 039 Dotations aux amortissements et provisions (220) (159) Résultat d’exploitation (537) 880 Résultat financier (227) (60) Éléments exceptionnels (1) (85) Impôts 1 055 (251) Résultat net consolidé 290 484 Résultat net part du groupe 319 560

Adrien Haller, Fondateur et Président-directeur général de Charwood Energy déclare :

« L’année 2022 a été une année clé qui nous a permis de nous doter des moyens pour construire notre croissance future. Les enjeux d’indépendance énergétique et les impératifs de décarbonation auxquels les entreprises font face sont des catalyseurs puissants qui vont soutenir nos marchés pour ces prochaines années. Avec une introduction en bourse réussie et une structuration de nos équipes, nous disposons des moyens pour saisir les opportunités offertes par le potentiel de ces marchés en France et à l’international et exécuter notre feuille de route pour réaliser nos ambitions. »

Une dynamique commerciale soutenue en 2022

En 2022, Charwood Energy a enregistré une dynamique commerciale soutenue avec le déploiement de nouveaux projets pour compte de tiers et ce malgré un décalage à 2023 dans la mise en œuvre de certains projets de centrales biomasse.

Les projets pour compte de tiers qui ont notamment marqué l’année 2022 sont :

L’installation et la mise en production d’une première unité de pyrogazéification, premier projet réalisé à l’international, avec le déploiement en République Démocratique du Congo (RDC) d’une centrale de cogénération dans le cadre du projet européen de développement FORETS ;

L’installation d’une chaufferie préfabriquée modulaire intégrant deux chaudières biomasse pour réduire la dépendance au gaz fossile de la Malterie de Bretagne ;

La mise en service d’un réseau de chaleur urbain bois énergie de 4,7 MW pour ENGIE Solutions à Toulouse ;

La signature d’une unité d’hygiénisation, couplée à une chaufferie biomasse pour un site de production de biogaz par méthanisation en Normandie, qui sera livrée en 2023 ;

La signature d’une chaufferie biomasse, couplée à un réseau de chaleur, pour le compte d’un éleveur avicole de la Sarthe, également livrée cette année.

Sur l’activité pour compte propre, le plan de marche s’est confirmé avec, au 31 décembre 2022, 5 centrales en développement, conformément à l’objectif annoncé lors de l’introduction en bourse, et des premiers revenus attendus en 2023, issus de la mise en service progressive de ces centrales.

Au total, le chiffre d’affaires s’établit à 4,9 M€ en 2022 contre 4,6 M€ en 2021.

Un renforcement de la structure opérationnelle

En vue de préparer sa future croissance, Charwood Energy a structuré ses équipes sur toutes les fonctions clés, passant de 25 personnes en 2021 à 40 personnes en 2022.

Dans le cadre de cette structuration, le groupe a nommé un Directeur administratif et financier, Pierre-Yves Lefebvre, qui cumule une expérience de plus de 30 ans en direction comptable et financière au sein de filiales françaises de groupes internationaux, de sociétés françaises innovantes à vocation internationale, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, et de sociétés cotées en bourse.

Par ailleurs, Marc-Etienne Mercadier, gérant du fonds Eiffel Gaz Vert, actionnaire de la Société, a été coopté en qualité d'administrateur. Ses 15 ans d'expérience dans le financement de la transition énergétique seront un atout précieux dans le développement de l’entreprise.

Enfin, Charwood Energy a investi dans son outil de production en agrandissant de 700 m² ses ateliers de fabrication à Saint-Nolff en Bretagne, et en faisant l’acquisition de machines-outils en vue d’accompagner la montée en puissance du déploiement de ses projets.

Des résultats reflétant les investissements nécessaires pour accompagner la croissance future

En 2022, l’ensemble des charges a augmenté par rapport à l’exercice 2021, reflétant d’une part la structuration des moyens humains et opérationnels et la montée en puissance des projets pour compte propre et compte de tiers qui seront livrés en 2023 et au-delà.

Dans ce contexte d’intensification de sa politique d’investissement pour préparer sa croissance future, Charwood Energy enregistre un EBITDA négatif de (0,3) M€ contre un EBITDA positif de 1,0 M€ en 2021.

Après comptabilisation du résultat financier et de l’activation d’impôt différé actif à hauteur de 1,1 M€, Charwood Energy enregistre un résultat net, part du Groupe de 0,3 M€.

Une structure financière renforcée par l’introduction en bourse

Au 31 décembre 2022, la structure financière après intégration du produit de l’introduction en bourse réalisée en juillet présente :

Des capitaux propres en croissance à 10,6 M€ (contre 0,89 M€ au 31 décembre 2021) ;

Une dette financière brute de 1,6 M€, contre 2,0 M€ au 31 décembre 2021 ;

Une trésorerie brute de 6,4 M€ contre 1,5 M€ au 31 décembre 2021.

A l’occasion de son introduction en bourse sur Euronext Growth®, Charwood Energy a procédé à une augmentation de capital d’un montant brut total de 12,4 M€, dont 8,5 M€ souscrit par Eiffel Gaz Vert par compensation de créances et 3,9 M€ en numéraire.

Des objectifs réaffirmés à moyen terme

L’activité de Charwood Energy bénéficie de facteurs structurels et conjoncturels favorables, qui constituent de puissants accélérateurs de son développement en France mais aussi à l’international.

Dans ce cadre porteur, Charwood Energy r é affirme avec confiance ses objectifs à moyen terme, soit à l’horizon 2027, un chiffre d’affaires de 100 M€, et 50 centrales détenues en propre en opération ou en construction, représentant un ARR [2] d’environ 90 M€.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023, le 11 septembre 2023 après clôture de bourse.

A propos de Charwood Energy

Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Charwood Energy conçoit, installe et entretient des solutions sur mesure de production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse.

Charwood Energy détient un savoir-faire technique riche et maîtrise l’ensemble des technologies de valorisation de la biomasse – chaufferie et réseaux de chaleur, méthanisation et pyrogazéification.

Positionné depuis 2019 sur la technologie prometteuse de la pyrogazéification, Charwood Energy est désormais également engagé dans le développement et l’exploitation d’unités de pyrogazéification détenues en compte propre en vue de produire et de vendre du gaz vert (syngaz), du biochar, des crédits carbones à des clients industriels, au travers de contrats d’approvisionnement signés en direct.

La société est cotée sur Euronext Growth® Paris (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE) – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par Bpifrance.

https://charwood.energy/investisseurs

