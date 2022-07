Terreal choisit Charwood Energy pour s’approvisionner

en gaz vert et réduire son impact carbone

Terreal, acteur majeur en Europe des matériaux de construction en terre cuite et Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annoncent la signature d’un protocole d’accord visant à l’approvisionnement en syngaz (gaz de synthèse) de Terreal.

Terreal crée des solutions innovantes pour l'enveloppe du bâtiment au travers de quatre activités : couverture, solaire, structure et façade-décoration. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 699 millions d'euros et compte 3 450 collaborateurs à travers le monde.

Pour les besoins de la fabrication de ses produits (cuisson de l’argile à environ 1 000°C), Terreal utilise du gaz naturel, avec un fonctionnement 24h/24, 340 jours/an.

Terreal est engagé dans une feuille de route visant à réduire de 30% ses émissions de CO2 en 2030. En complément d’actions prioritaires sur l’efficacité énergétique, Terreal souhaite substituer l’utilisation du gaz naturel par des énergies alternatives.

Terreal vient de conclure un protocole d’accord avec Charwood Energy en vue du développement d’une centrale de production de syngaz sur son site de fabrication de Colomiers. Ce projet vise à substituer une partie importante du gaz naturel consommé par le site, par du syngaz décarboné issu de la biomasse.

Olivier Butel, Directeur Industriel de Terreal, déclare : « Ce développement lancé avec le concours et l’expertise de Charwood Energy est fondamental pour la réduction de l’empreinte CO2 de nos produits. Nous ouvrons avec Charwood Energy une voie de décarbonation que nous comptons par la suite déployer dans la totalité du Groupe. »

Adrien Haller, Président Directeur Général et fondateur de Charwood Energy ajoute : « Nous sommes très fiers d’accompagner Terreal dans la diminution de son impact carbone en substituant une partie de sa consommation de gaz naturel fossile par du gaz renouvelable. Ce partenariat illustre la volonté de Terreal, aux côtés de nombreux autres acteurs industriels, de participer activement à la décarbonation de nos économies et de répondre ainsi aux défis du réchauffement climatique »

A propos de Charwood Energy

Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Charwood Energy conçoit, installe et entretient des solutions sur mesure de production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse. Fort d’un savoir-faire technique riche et de la maîtrise de l’ensemble des technologies de valorisation de la biomasse – chaufferie et réseaux de chaleur, méthanisation et pyrogazéification – Charwood Energy a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros pour le compte de clients tiers et un EBITDA de 1 million d’euros (23% du chiffre d’affaires). Avec un marché porté par le contexte environnemental, règlementaire et économique, le Groupe est désormais engagé dans le développement de la pyrogazéification en France et la vente d’énergie au travers d’une base propriétaire de centrales de pyrogazéification.

A propos de Terreal

Parce qu’améliorer notre façon de vivre grâce à l’habitat est une de nos raisons d’être, nous imaginons depuis plus de 150 ans des solutions responsables en capitalisant sur la beauté et la durabilité de la terre cuite, ainsi que sur l’innovation qu’est l’énergie solaire. Avec un chiffre d’affaires 2021 de 699 millions d’euros, 3 450 collaborateurs dans le monde et quatre activités - couverture, solaire, structure, façade & décoration, - réparties sur 33 sites industriels en France et à l’international, nous sommes un des leaders européens de la tuile en terre cuite.

Parce que l’évolution de l’habitat doit se faire en collaboration avec tous les acteurs, nous accompagnons les professionnels en leur apportant des bénéfices économiques et de mise en œuvre, en travaillant tant sur l’aspect esthétique et énergétique de nos produits que sur leur aspect fonctionnel. Nous sommes engagés dans les solutions tournées vers l’avenir et œuvrons chaque jour dans la création de projets porteurs d’impact positif sur nos territoires et sur ses populations, pour le bien-être de tous.

