Charwood Energy : contrat pour une scierie en Ille-et-Vilaine

Le 05 avril 2024 à 15:31

Charwood Energy, spécialiste des solutions de valorisation énergétique de la biomasse, annonce la signature d'un contrat pour l'installation et la mise en service d'une chaufferie biomasse pour une scierie à Saint-Sauveur-des-Landes, en Ille-et-Vilaine.



Le système de chauffage existant sera remplacé par un équipement d'une puissance de 900 kW qui utilisera comme combustible la biomasse composée d'écorces et de matières ligneuses, à l'aide d'une technologie déployée par Charwood Energy.



La société interviendra sur un panel assez large de prestations dans le cadre de cette nouvelle installation. La livraison et la facturation de cet équipement à haute performance est anticipée pour le troisième trimestre de l'année en cours.



