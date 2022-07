Charwood Energy : succès de son introduction en bourse

Charwood Energy, spécialiste des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® Paris.



Le Conseil d'Administration de Charwood Energy réuni ce jour a fixé le prix de l'Offre à 11,38 E par action, ce qui correspond à la borne inférieure de la fourchette indicative de prix de l'Offre.



Le produit brut total de l'émission s'élève à environ 12,4 ME (dont 8,46 ME par compensation de créances).



A l'issue de cette opération, le capital de Charwood Energy est composé de 5 198 407 actions ordinaires, représentant une capitalisation boursière d'environ 59,2 ME, sur la base du prix unitaire fixé à 11,38 E par action.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.