Chase Corporation est une entreprise mondiale de produits chimiques spécialisés. La société opère à travers trois segments : un segment Adhésifs, mastics et additifs, un segment Rubans industriels et un segment Protection contre la corrosion et imperméabilisation. Le segment Adhésifs, mastics et additifs propose des offres de produits spécialisés composés à la fois de produits finis et de produits intermédiaires qui sont généralement utilisés dans, ou intégrés dans, le produit d'une autre société. Le segment des rubans industriels propose des matériaux pour fils et câbles, des rubans spécialisés et d'autres produits laminés et enduits. Le segment de la protection contre la corrosion et de l'imperméabilisation se compose principalement d'offres de produits orientés vers les projets qui sont essentiellement vendus et utilisés comme produits de la marque Chase. Ses marchés finaux comprennent des projets d'infrastructure nouveaux et existants sur des oléoducs, gazoducs, pipelines d'eau et d'eaux usées, autoroutes et tabliers de pont, systèmes de confinement d'eau et d'eaux usées, et bâtiments commerciaux.

Secteur Equipements et composants électriques