Chasen Holdings Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société opère à travers trois segments : Relocalisation de spécialistes, Logistique de tiers, et Technique et ingénierie. Le secteur de la relocalisation spécialisée est engagé dans la fourniture d'une main-d'œuvre spécialisée équipée d'outils, d'équipements et de véhicules de manutention spécialisés pour relocaliser les machines et les équipements des clients dans leurs locaux, d'un endroit à un autre à l'intérieur d'un pays, ou d'un pays à l'autre. Le segment de la logistique des tiers est impliqué dans la fourniture de services d'emballage, de camionnage, de distribution, d'expédition de fret, d'entreposage sous douane et non sous douane (avec dédouanement en interne), de gestion de fret et de services du dernier kilomètre. Le segment technique et ingénierie est engagé dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier, d'installations mécaniques et électriques, y compris le raccordement d'installations de production, la remise à neuf de pièces et divers autres services.

Secteur Frêt au sol et logistique