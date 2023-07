CHATHAM LODGING TRUST : Oppenheimer toujours positif

Chatham Lodging Trust est une société d'investissement immobilier (REIT). La société se concentre principalement sur l'investissement dans des hôtels haut de gamme à séjour prolongé et dans des hôtels de marque haut de gamme à service sélectif. Tous les actifs de la société sont détenus par Chatham Lodging, L.P. (la société d'exploitation) et toutes ses activités sont menées par cette dernière. La société possède environ 39 hôtels totalisant 5 914 chambres/suites dans 16 États et le district de Columbia. La société investit dans des hôtels haut de gamme à service sélectif, tels que Courtyard by Marriott, Hampton Inn, Hampton Inn and Suites by Hilton, Hyatt Place et Hilton Garden Inn by Hilton. Les services et commodités proposés par ces hôtels comprennent généralement un petit-déjeuner gratuit ou un petit déjeuner payant ou une option de restauration en soirée, l'accès à Internet à haut débit, les appels locaux, des chaînes de cinéma dans les chambres et un service de nettoyage des draps et des chambres.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé