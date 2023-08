Check Cap Ltd est une société israélienne de diagnostic médical en phase clinique. Check Cap Ltd développe C-Scan, un test convivial sans préparation conçu pour détecter les polypes avant qu'ils ne se transforment en cancer, afin de permettre une intervention précoce et la prévention du cancer. Sa technologie de dépistage par capsule vise à accroître l'adhésion au dépistage dans le monde entier. Le système utilise des rayons X à très faible dose pour scanner la paroi interne du côlon à la recherche de polypes précancéreux et d'autres anomalies structurelles. C-Scan est une capsule non invasive qui est propulsée dans le tractus gastro-intestinal par la motilité naturelle. C-Scan est composé de trois éléments principaux : C-Scan Cap, une capsule de balayage à rayons X ingérable ; C-Scan Track, trois patchs miniaturisés portés sur le dos du patient pour le positionnement intégré, le contrôle et l'enregistrement des données ; et C-Scan View, un logiciel propriétaire pour traiter et représenter des cartes 2D et 3D de la surface interne du côlon.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale