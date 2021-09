Check Point Software Technologies : Collaboration entre Alkira et Check Point Software Technologies pour apporter une sécurité de classe entreprise aux charges de travail en cloud

Une solution qui simplifie la sécurité pour les environnements réseau cloud, multi-cloud et on-premise

Le pionnier du réseau en cloud Alkira® et le spécialiste de la sécurité cloud Check Point Software Technologies (NASDAQ : CHKP), fournisseur majeur de solutions de cyber-sécurité au niveau mondial, ont annoncé aujourd’hui une alliance technologique visant à fournir les pare-feux CloudGuard de Check Point Software dans l’infrastructure Cloud Network en tant que service (CNaaS) d’Alkira. Cette annonce intervient dans un contexte où les organisations qui déploient des charges de travail applicatives dans le cloud se débattent avec la complexité d’implémenter des contrôles de sécurité cohérents à l’échelle de l’entreprise, couvrant les environnements cloud, multi-cloud et on-premise.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210929005359/fr/

Check Point CloudGuard can be rapidly provisioned into one or multiple globally distributed Alkira Cloud Exchange Points (CXP) to provide security policy enforcement for application traffic between any set of endpoints connected to the Alkira global cloud backbone. (Graphic: Business Wire)

La plateforme CloudGuard de Check Point fournit une sécurité cloud-native avec prévention avancée des menaces pour toutes les ressources et charges de travail, qui permet aux clients de déployer dans le cloud une sécurité robuste identique à celle à laquelle ils sont habitués avec les systèmes on-premise. Alkira apporte un réseau cloud en tant que service à haute performance avec infrastructure virtuelle mondiale, routage avancé, insertion de service intelligente et mise à l’échelle automatique dynamique, qui simplifie la configuration et l’exploitation pour les déploiements de gestion de réseau et de sécurité cloud d’entreprise.

Atif Khan, CTO et fondateur d’Alkira, a déclaré :

« Alkira et Check Point simplifient les déploiements de sécurité et rendent plus facile pour les entreprises clientes d’appliquer les mêmes règles de sécurité sur tout leur réseau, couvrant le cloud, le multi-cloud et les installations existantes de data center ou de colocalisation. L’infrastructure de réseau virtuelle Alkira et les outils de gestion de la sécurité Check Point fournis en tant que service permettent aux entreprises d’éviter les coûts et la complexité des solutions maison, et apportent des performances et une évolutivité garanties. »

TJ Gonen, responsable de la sécurité cloud chez Check Point, a ajouté :

« La combinaison de Check Point CloudGuard et d’Alkira simplifie le processus de mise à disposition et de gestion continue dans l’environnement de réseau cloud, ce qui constitue une grande avancée pour les entreprises clientes. La plateforme Check Point CloudGuard fournit une sécurité cloud-native avec prévention avancée des menaces pour toutes les ressources et charges de travail, dans les environnements de cloud public, hybride ou multi-cloud, qui permet aux clients de n’avoir qu’une seule plateforme de sécurité unifiée. »

Alkira Cloud Services Exchange® (CSX) automatise entièrement la mise à disposition, la gestion des licences, l’insertion de service, la mise à l’échelle et la surveillance de l’état de santé des passerelles de sécurité réseau CloudGuard. Alkira insère de manière transparente les passerelles CloudGuard à n’importe quel point dans le backbone de cloud mondial Alkira, ce qui fournit des contrôles de sécurité avec état pour tout trafic d’application on-premise, cloud ou Internet. Alkira permet aux clients de découpler CloudGuard des fournisseurs de cloud, ce qui fournit une architecture de sécurité multi-cloud plus efficace.

Les environnements de cloud offrent une présence mondiale et de vastes ressources informatiques mais n’ont pas les contrôles de routage, de règles et d’exploitation nécessaires dont les entreprises ont besoin pour un déploiement de pare-feux cloud rationalisé. Même dans un environnement mono-cloud, les solutions maison se traduisent par un amas complexe d’instances de machine virtuelle et de scénarios de gestion de trafic. Elles tendent également à utiliser les ressources de manière peu efficiente. Tous ces problèmes sont encore pires dans les environnements multi-cloud.

Check Point CloudGuard peut être mis à disposition rapidement dans un ou plusieurs Alkira Cloud Exchange Points (CXP) répartis à travers le monde afin d’appliquer des règles de sécurité pour le trafic d’application dans tout ensemble de nœuds finaux raccordés au backbone de cloud mondial Alkira. Une fois CloudGuard mis à disposition dans un CXP Alkira, il peut fournir :

des règles de sécurité vers et entre les clouds publics ;

des services de pare-feu avec état hébergés en cloud pour les filiales et les data centers ;

des accès Internet régionalisés pour un accès sécurisé des applications SaaS ;

un environnement DMZ cloud pour les applications connectées à Internet ;

des services d’application cloud partagés pour les partenaires et les fusions-acquisitions.

Le gestionnaire de règles visuel d’Alkira simplifie la configuration, la définition de la portée et l’inspection des règles, et il rationalise l’audit aux fins de garantie ou de conformité. L’approche d’Alkira basée sur l’intention route sélectivement le trafic vers les pare-feux en fonction du besoin, améliorant l’efficience de l’utilisation des pare-feux et optimisant les performances du réseau. Les clients ont le choix entre les modèles de licence BYOL (bring-your-own licence) et PAYG (pay-as-you-go).

Check Point offre une architecture de sécurité multi-niveau qui protège les informations du cloud, du réseau et des appareils mobiles des entreprise, et un système de gestion de la sécurité complet et intuitif à point de contrôle unique.

CloudGuard est disponible sur la marketplace de services réseau Alkira.

Pour plus d’information :

Téléchargez la présentation de solution Alkira / Check Point .

Alkira / Check Point Assistez au webinaire Alkira / Checkpoint le 13 octobre.

A propos d’Alkira

Alkira® fournit du CNaaS (Cloud Networking as-a-Service) et a développé le premier cloud réseau qui permet aux entreprises de construire et de déployer une infrastructure réseau multi-cloud unifiée mondiale sécurisée en tant que service offrant connectivité réseau, services de réseau et de sécurité avancés, et visibilité et gouvernance de bout en bout. Alkira Cloud Services Exchange® (CSX) relie de manière transparente et sécurisée les filiales, les data centers, les utilisateurs éloignés et les clouds. Il est disponible sur les marketplaces AWS and Azure. Alkira a été fondée par son CEO Amir Khan, fondateur et ancien CEO de Viptela, et Atif Khan, CTO, ancien vice-président et membre de l’équipe fondatrice de Viptela. Alkira a levé 76 millions de $ auprès de Sequoia Capital, Kleiner Perkins, Koch Disruptive Technologies LLC et GV Capital (anciennement Google Ventures). Pour en savoir plus, visitez www.Alkira.com ou suivez-nous @AlkiraNet.

Alkira®, Alkira Cloud Services Exchange® et Alkira Cloud Exchange Point® sont des marques déposées d’Alkira, Inc. Toutes le autres marques appartiennent à leur propriétaire respectif.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210929005359/fr/