Check Point Software dévoile un nouveau programme de partenariat visant à maximiser le potentiel des partenaires et à favoriser leur croissance.

Check Point®Software Technologies Ltd. a annoncé le lancement de son nouveau programme de partenariat innovant. Dans un contexte de cybersécurité en constante évolution, ce programme vise à renforcer les capacités des partenaires et à stimuler la croissance. Le secteur de la cybersécurité connaît une croissance et une transformation rapides. Selon Canalys, les dépenses en matière de cybersécurité ont récemment atteint 19 milliards de dollars, ce qui reflète le besoin croissant de solutions de sécurité collaboratives. Les technologies évoluent, les cybermenaces aussi, d'où le besoin accru d'une plateforme de cybersécurité unifiée qui assure une protection de la périphérie au réseau, en passant par le nuage et au-delà. Les organisations du monde entier se tournent de plus en plus vers le réseau de distribution pour obtenir des conseils non seulement sur leurs solutions de cybersécurité, mais aussi sur les réglementations et le renforcement de la cyberrésilience. Les partenaires de distribution sont bien placés pour communiquer efficacement la valeur des solutions de cybersécurité, tout en répondant aux besoins et préoccupations spécifiques concernant les menaces existantes et futures.

Avec un modèle commercial dédié aux partenaires, le nouveau programme de partenariat de Check Point renforce l'engagement de l'entreprise envers ses partenaires tout en maximisant les opportunités de croissance conjointe. Il est conçu pour améliorer les performances et la satisfaction des partenaires. Il se concentre sur l'augmentation des taux de conclusion de contrats, ce qui stimule la croissance de l'entreprise, et rationalise les processus d'établissement de devis pour une réponse plus rapide aux clients. Le programme renforce l'engagement partenarial de Check Point et encourage les partenaires à développer une expertise spécialisée, ajoutant ainsi plus de valeur à leurs services. Il facilite également l'accès aux outils et ressources essentiels, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle des partenaires. Le programme de partenariat amélioré est stratégiquement aligné sur la plateforme complète de Check Point, en se concentrant sur sa sécurité de bout en bout, alimentée par l'IA et fournie dans le cloud. Ce programme permet aux partenaires d'effectuer des ventes croisées et incitatives efficaces des solutions de sécurité avancées du portefeuille complet de Check Point, couvrant un large spectre de surfaces d'attaque, répondant aux besoins en matière de SASE, de sécurité des emails, d'environnements cloud, de SD-WAN et de sécurité mobile. Les mises à jour du programme sont axées sur l'exploitation de ces technologies de pointe, garantissant que les partenaires sont équipés pour répondre aux divers défis de la cybersécurité. Le programme comporte une série d'améliorations, notamment Simplification et progression des niveaux : un nouveau modèle consolidé d'échelons permet d'augmenter la participation à tous les niveaux. Les partenaires se voient désormais attribuer les statuts Advanced, Professional, Premier et Elite en fonction de l'importance de l'opportunité commerciale. Nouveau modèle de tarification : cadre de tarification axé sur le client qui est non seulement prévisible et aligné sur le marché, mais qui présente également la structure de remise la plus importante jamais offerte par Check Point. Les enregistrements de contrats ont été augmentés de 100%, avec un nouveau programme pour les partenaires en place qui offre une protection des contrats lors des renouvellements. Certification gratuite : certifications gratuites pour répondre à la conformité au niveau des partenaires. Introduction de pistes personnalisées basées sur la façon dont le partenaire se lance sur le marché. Spécialisation : formation et certification supplémentaires pour débloquer des avantages supplémentaires associés à la spécialisation qui peut conduire à une réduction supplémentaire de 20%. Relance de l'application : nouvelle application améliorée, dont l'utilisation a été multipliée par cinq. Les nouveaux cas d'utilisation permettent d'accéder à la formation et à l'habilitation, aux experts en la matière et à l'enregistrement instantané des transactions.