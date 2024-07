Check Point Software Technologies Ltd. (Check point) développe, commercialise et soutient une gamme de produits et de services pour la sécurité des technologies de l'information (TI). Les produits et services de la société sont vendus aux entreprises, aux fournisseurs de services, aux petites et moyennes entreprises et aux consommateurs. Elle offre aux entreprises une plateforme pour déployer des applications de sécurité indépendantes, modulaires et interopérables (Software Blades), telles que pare-feu, réseau privé virtuel (VPN), système de prévention des intrusions (IPS), contrôle des applications, anti-bot, antivirus, prévention de la perte de données (DLP), gestion des politiques, analyse des événements ou gestion multi-domaine. L'entreprise propose des lames logicielles regroupées en paquets fonctionnels pour répondre à des problèmes de sécurité spécifiques. Les produits qu'elle propose dans le cadre de ces packages sont les suivants : Next Generation Firewall, Next Generation Threat Prevention, Next Generation Secure Web Gateway et Next Generation Data Protection.