Checkit PLC - fournisseur de logiciels de gestion de flux de travail - Mise à jour des discussions avec HMRC concernant les questions de récupération de la taxe d'entrée, où un montant de 1,2 million de livres sterling était en cours d'examen. L'examen est maintenant terminé et le HMRC a reconnu que Checkit avait droit à la récupération de la TVA en amont pour toute la période examinée. Aucune autre mesure ne sera prise. Le passif éventuel contracté par Checkit n'est désormais plus nécessaire. Mercredi, Checkit a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de faire une offre publique d'achat pour le développeur de logiciels Crimson Tide PLC.

Firering Strategic Minerals PLC - société d'exploration axée sur des projets de lithium et de coltan en Afrique de l'Ouest - En 2023, la perte avant impôts se creuse pour atteindre 2,7 millions d'euros, contre 180 000 euros l'année précédente. Cette perte comprend une dépréciation des actifs incorporels de 1,3 million d'euros, alors qu'il n'y en avait aucune l'année précédente. Les frais généraux et administratifs passent de 1,5 million d'euros à 1,4 million d'euros. Le directeur général Yuval Cohen déclare : "Nous concentrons actuellement nos ressources sur notre actif de chaux vive, qui a le potentiel de générer un flux de trésorerie important en raison de son alignement sur le marché robuste du cuivre".

STM Group PLC - Fournisseur de services financiers transfrontaliers basé à Londres, opérant au Royaume-Uni, à Gibraltar, à Malte, en Espagne et en Australie - En 2023, le bénéfice avant impôt tombe à 400 000 GBP, contre 1,6 million de GBP l'année précédente, bien que les recettes augmentent de 24,1 millions de GBP à 28,1 millions de GBP. Le chiffre d'affaires et le bénéfice sont conformes aux attentes du conseil d'administration. Le bénéfice par action passe de 1,42 pence à 0,70 pence. La baisse du bénéfice reflète les coûts professionnels de 1,2 million de livres sterling encourus et passés en charges dans le cadre du projet d'acquisition par Jambo. STM souligne le pourcentage élevé de revenus annuels récurrents, 81% du total des revenus, qui constitue la base de la rentabilité continue du groupe. Aucun dividende n'a été déclaré, contre 1,2 pence en 2022.

Mears Group PLC - société de logement social et de services d'entretien - Relève ses perspectives annuelles. Elle s'attend à ce que ses performances en 2024 soient "légèrement supérieures aux attentes actuelles du marché", qu'elle estime à 999 millions de livres sterling pour le chiffre d'affaires et à 46,7 millions de livres sterling pour le bénéfice avant impôt. Les résultats du premier semestre ont été "supérieurs à ceux de l'année précédente et aux attentes du conseil d'administration".

Autins Group PLC - Entreprise de matériaux industriels et de technologie basée à Rugby, Warwickshire - Au cours des six mois précédant le 31 mars, la perte avant impôts est passée de 907 000 GBP à 466 000 GBP. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,5 %, passant de 10,8 millions de livres sterling à 11,7 millions de livres sterling ; la perte par action est de 0,84 pence, contre 1,65 pence. Le chiffre d'affaires du secteur automobile a augmenté dans les trois régions grâce à l'augmentation de la production et de la demande des équipementiers automobiles. Mais le chiffre d'affaires des revêtements de sol a baissé en raison d'un ralentissement de l'industrie allemande de la construction, de l'abandon des revêtements de sol stratifiés et de l'absence de commandes de la part d'un client.

James Latham PLC - Distributeur de bois, de panneaux et de surfaces décoratives basé dans le Hertfordshire - Au cours de l'exercice financier se terminant en mars, le bénéfice avant impôt a chuté à 30,3 millions de livres sterling, contre 44,5 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a baissé à 366,5 millions de livres sterling, contre 408,4 millions de livres sterling l'année précédente. Le groupe déclare que l'année a été marquée par le retour à des conditions de marché normales après trois années de défis et d'opportunités sans précédent, qui ont permis au groupe de réaliser des bénéfices exceptionnels. La valeur des produits a diminué plus rapidement et plus tôt que prévu au cours de l'exercice. Déclaration d'un dividende final de 26,0 pence par action, contre 20,8 pence l'année précédente. Cela porte le dividende total à 33,75 pence, contre 28,05 pence l'année précédente.

Hummingbird Resources PLC - société d'extraction d'or opérant au Mali, en Guinée et au Libéria - déclare que la production a totalisé 22 867 onces d'or au cours du premier trimestre, Yanfolila contribuant à hauteur de 16 999 onces et Kouroussa produisant 5 868 onces supplémentaires. déclare que les opérations à Corica ont repris après une suspension. Depuis le redémarrage des opérations, des progrès significatifs ont été réalisés. Sur la base du rythme de progression actuel, la société prévoit d'atteindre la production commerciale au cours du troisième trimestre. Une mise à jour détaillée sera fournie dans la mise à jour opérationnelle et commerciale du deuxième trimestre, dont la publication est prévue pour la fin du mois de juillet.

Made Tech Group PLC - fournisseur londonien de services numériques, de données et de technologie - publie une mise à jour commerciale pour l'exercice financier au 31 mai. Le chiffre d'affaires devrait s'élever à environ 38,5 millions de livres sterling, contre 40,2 millions de livres sterling l'année précédente, ce qui correspond aux attentes du consensus, suite à la bonne dynamique du second semestre de l'année. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements devrait s'élever à 2,3 millions de livres sterling, contre 1,5 million de livres sterling, ce qui est légèrement supérieur aux attentes du consensus. Cela représente une augmentation de la marge de 3,8 % à 6,0 % grâce à l'efficacité opérationnelle mise en œuvre dans l'ensemble du groupe. Maintien des prévisions de recettes et de bénéfices pour l'exercice 2025 après un début d'année positif.

Various Eateries PLC - Opérateur londonien de restaurants britanniques sous les enseignes Coppa Club, Tavolino et Noci - Au cours des 26 semaines précédant le 31 mars, la perte avant impôts a été ramenée à 3,8 millions de livres sterling, contre 4,3 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires augmente de 10 %, passant de 20,6 millions de livres sterling à 22,7 millions de livres sterling, en grande partie grâce à l'ouverture de nouveaux sites. Il s'agit d'une performance solide malgré les conditions météorologiques défavorables, les grèves des trains et les conditions économiques, avec un chiffre d'affaires à périmètre constant en légère baisse. L'augmentation du salaire minimum a eu un impact sur les marges et a été partiellement compensée par l'inflation des produits alimentaires et des services publics qui a baissé d'une année sur l'autre. La performance au début du second semestre a été stable, selon l'entreprise.

Adams PLC - Investisseur en technologie et sciences de la vie basé sur l'île de Man - Au cours de l'exercice clos le 31 mars, la perte avant impôts a été ramenée à 130 000 GBP, contre 2,4 millions de GBP l'année précédente. L'actif net par action au 31 mars est de 3,42 pence, contre 3,50 pence l'année précédente.

