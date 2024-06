Checkit plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit une plateforme intelligente de gestion des opérations pour la main-d'œuvre sans bureau. La société offre des solutions de flux de travail augmentés pour les travailleurs de première ligne, permettant aux organisations multinationales et complexes de fonctionner en toute sécurité et de manière durable. Ses principales activités sont la fourniture de produits et de services basés sur la gestion connectée des flux de travail, la surveillance automatisée et la gestion des bâtiments, l'Internet des objets (IoT) et la connaissance des opérations. Son modèle commercial d'abonnement offre des plugins optionnels pour les réseaux de capteurs intelligents et la gestion des tâches du flux de travail. Ses solutions comprennent la surveillance de la température médicale et la sécurité alimentaire. Sa solution automatisée de contrôle de la température médicale permet de conserver les médicaments, les vaccins, le plasma et les échantillons en toute sécurité, qu'ils soient stockés ou en déplacement. L'entreprise dessert un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, les maisons de soins, l'hôtellerie, la vente au détail et la gestion d'installations. Ses filiales comprennent Checkit Europe Limited et Checkit UK Limited.

Secteur Logiciels