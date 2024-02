(Alliance News) - Checkit PLC a fait part jeudi d'une "bonne visibilité" pour l'avenir en annonçant une augmentation de son chiffre d'affaires annuel et une réduction de sa perte.

Les actions de la société étaient en baisse de 5,1 % à 21,35 pence chacune jeudi après-midi à Londres.

Le fournisseur de logiciels de gestion de flux de travail basé à Cambridge, en Angleterre, a déclaré que les revenus récurrents annuels ont augmenté de 16 % pour atteindre 13,3 millions de livres sterling au 31 janvier, contre 11,5 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 17 % pour atteindre 12 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos le 31 janvier, contre 10,3 millions de livres sterling l'année précédente.

Checkit a déclaré que l'accent mis sur la voie de la rentabilité devrait se traduire par une perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 3,4 millions de livres sterling. Ce résultat serait meilleur que prévu et réduit de près de moitié par rapport aux 6,4 millions de livres sterling de l'année précédente.

"Au cours de l'année, en utilisant les données que nous collectons et les nouveaux outils d'IA et d'apprentissage automatique, nous avons ajouté avec succès de nouvelles fonctionnalités à nos produits qui permettront à nos clients de mettre en œuvre des initiatives de durabilité et d'économie d'énergie et de bénéficier d'une maintenance prédictive de leurs actifs", a déclaré l'entreprise.

Pour l'avenir, Checkit a ajouté : "Nous avons continué à investir dans nos produits et nos marchés et nous gagnons du terrain sur le plan géographique, avec 26 % de notre chiffre d'affaires généré aux États-Unis, et nous développons nos offres pour répondre aux besoins de nouveaux secteurs, tels que l'industrie alimentaire et les laboratoires de recherche et développement."

