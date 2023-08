Checkpoint Therapeutics, Inc. est une société d'immunothérapie et d'oncologie ciblée en phase clinique qui se concentre sur l'acquisition, le développement et la commercialisation de traitements pour les patients atteints de cancers à tumeurs solides. La société évalue son principal anticorps candidat, le cosibelimab, qui est un anticorps anti-programmed death-ligand 1 (PD-L1) sous licence du Dana-Farber Cancer Institute (Dana-Farber), dans le cadre d'un essai clinique de phase I mondial, ouvert et multicohorte en cours chez des patients n'ayant jamais reçu de thérapie checkpoint et souffrant de cancers récurrents ou métastatiques sélectionnés, y compris des cohortes en cours dans le carcinome épidermoïde cutané (CSCC) localement avancé et métastatique, destiné à soutenir une ou plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché. En outre, elle évalue son principal agent anticancéreux ciblé à petite molécule, l'olafertinib, qui est un inhibiteur du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR), comme nouveau traitement potentiel pour les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) positif à la mutation EGFR.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale