(Alliance News) - Les supermarchés discounters Aldi et Lidl ont annoncé mardi des ventes de Noël record au Royaume-Uni, alors que les consommateurs à court d'argent cherchent à réduire les coûts de leurs célébrations festives.

Aldi a salué sa "meilleure performance de Noël jamais réalisée", avec des ventes au Royaume-Uni supérieures à 1,5 milliard de livres sterling pour la première fois au cours du mois précédant Noël.

La chaîne, qui compte plus de 1 010 magasins au Royaume-Uni, a déclaré que ses ventes avaient augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente au cours des quatre semaines précédant le 24 décembre.

Lidl, son rival allemand, a également annoncé son meilleur Noël, avec une croissance annuelle des ventes de 12 % au Royaume-Uni au cours des quatre semaines précédant le 24 décembre.

Le supermarché, qui compte plus de 960 magasins au Royaume-Uni, a déclaré avoir vu environ 4,5 millions de clients supplémentaires franchir ses portes et s'est réjoui d'avoir connu sa journée commerciale la plus chargée le vendredi 22 décembre.

L'inflation a toutefois contribué à la croissance des ventes des deux entreprises, les chiffres officiels récents montrant que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 9,2 % en novembre, ce qui représente toutefois un ralentissement par rapport aux 10,1 % enregistrés en octobre.

Malgré ces chiffres records, la croissance des ventes d'Aldi et de Lidl a été plus lente qu'à Noël 2022, lorsque l'inflation n'avait jamais été aussi élevée depuis 45 ans.

Il y a un an, Aldi avait enregistré un bond de 26 % de ses ventes en décembre, tandis que Lidl avait vu ses ventes augmenter de 25 % au cours des quatre semaines précédant le 25 décembre 2022.

Les groupes sont les premiers à publier leurs chiffres d'affaires de Noël, les quatre grands supermarchés n'ayant pas encore communiqué leurs résultats.

Tesco PLC et J Sainsbury PLC révéleront leurs performances commerciales la semaine prochaine, respectivement le 11 et le 10 janvier, tandis que Marks & Spencer Group PLC publiera son bilan des fêtes de fin d'année le 11 janvier.

Aldi a déclaré que cette performance "couronne une année remarquable" pour le groupe, qui détient désormais une part de 9,6 % du secteur des supermarchés britanniques selon des données récentes de Kantar, et s'est engagé à réduire encore ses prix cette année.

Lidl a également déclaré avoir connu son "meilleur Noël jusqu'à présent", les consommateurs ayant de plus en plus opté pour ses produits haut de gamme de marque propre au cours de la saison, les ventes de sa gamme Deluxe ayant fait un bond de 11 % en glissement annuel entre le 10 septembre et le 24 décembre.

Les dernières données de Kantar montrent que Lidl est l'entreprise de produits alimentaires qui a connu la plus forte croissance au cours des 12 semaines précédant le 26 novembre, avec une part de marché qui est passée de 7,4 % il y a un an à 7,8 %.

Lidl a déclaré avoir vendu une dinde britannique toutes les deux secondes au cours de la semaine précédant Noël, 2 000 tonnes de pommes de terre et 1 600 tonnes de carottes ayant également été achetées par les clients.

Les actions de Tesco étaient en hausse de 0,9 %, à 293,20 pence, tôt mardi à Londres. Sainsbury's était en hausse de 0,5% à 304,00 pence, et M&S était en hausse de 1,8% à 277,20 pence.

Par Holly Williams, rédactrice en chef de PA Business

source : PA

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.