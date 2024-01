Glory Star New Media Group Holdings Limited, anciennement TKK Symphony Acquisition Corporation, est une société basée à Hong Kong qui est principalement engagée dans la publicité, les médias numériques et le secteur du divertissement. La société fournit principalement des services de publicité et de production de contenu, et exploite une entreprise de publicité mobile et en ligne, de médias numériques et de divertissement.

Secteur Services et conseils en informatique