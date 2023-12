Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé vendredi, les investisseurs restant optimistes au cours d'une semaine marquée par des données économiques signalant un atterrissage en douceur de l'économie et par les indications de la Réserve fédérale sur la baisse des taux d'intérêt l'année prochaine.

La Fed a laissé les taux d'intérêt inchangés mercredi, reconnaissant le ralentissement de l'inflation et indiquant que des coûts d'emprunt plus faibles étaient à l'horizon, ce qui a permis à l'indice Dow Jones d'atteindre son deuxième record consécutif à la clôture jeudi.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés monétaires estiment à 79 % la probabilité d'une baisse des taux d'au moins 25 points de base dès mars 2024, contre environ 50 % avant l'annonce de la politique monétaire de mercredi, tout en prévoyant presque entièrement une autre baisse en mai 2024.

"Parce que nous constatons une désinflation évidente, le marché commence à penser aux cycles de réduction de la même manière qu'il pensait au cycle de hausse", a déclaré Sphia Salim, responsable de la recherche sur les taux européens chez BofA Global Research.

"Nous sommes loin de la neutralité et l'inflation évolue rapidement, de sorte que les banques centrales sont peut-être en retard sur la courbe et pourraient finalement devoir converger vers la neutralité assez rapidement.

La tournure dovish des événements a entraîné une reprise récente des actions, l'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, étant sur le point de connaître six semaines consécutives de hausse.

Les rendements du Trésor américain sont tombés sous la barre des 4 % et ont atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs mois, le rendement de la note de référence du Trésor à 10 ans s'établissant pour la dernière fois à 3,9129 %.

Les marchés vont maintenant analyser les données du S&P Global Composite Flash PMI pour le mois de décembre, attendues après la cloche d'ouverture.

À 5:32 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 160 points, soit 0,43%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 13,25 points, soit 0,28%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 51,5 points, soit 0,31%.

Parmi les actions, Alteryx a ajouté 1,4 % avant la cloche, Piper Sandler ayant relevé les actions de la société d'automatisation analytique de "sous-pondéré" à "neutre".

Costco Wholesale a augmenté de 1,5 % après que le détaillant ait dépassé les estimations de Wall Street pour les résultats du premier trimestre en raison de la demande de produits alimentaires moins chers.

First Solar et Enphase Energy ont ajouté 2,4 % et 3,4 %, respectivement, alors que Jefferies a commencé à couvrir les sociétés solaires avec une note "acheter". (Rapport de Shristi Achar A à Bengaluru ; rapport supplémentaire de Shashwat Chauhan ; édition de Shounak Dasgupta)