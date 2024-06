Chegg, Inc. propose une plateforme d'apprentissage connectée axée sur l'étudiant. La société combine l'intelligence artificielle générative (IA) et les capacités humaines pour fournir un assistant d'apprentissage personnalisé qui sera inclus dans son offre Chegg Study. Ses offres de services et de produits se répartissent en deux catégories : Les services d'abonnement, qui englobent ses offres Chegg Study Pack, Chegg Study, Chegg Writing, Chegg Math et Busuu, accessibles à l'échelle internationale via ses sites web et sur des appareils mobiles, et les compétences et autres, qui englobent ses offres Chegg Skills, ses services de publicité, ses manuels imprimés et ses eTextbooks. Les abonnés à Chegg Study ont accès à une aide à l'apprentissage personnalisée, étape par étape, alimentée par l'IA, les moteurs de calcul et les experts en la matière. Chegg Study Pack est un abonnement premium qui comprend tous les avantages de Chegg Study, ainsi que Chegg Writing et Chegg Math. Chegg Skills propose des programmes sur les compétences techniques, notamment l'IA et l'analyse de données.

