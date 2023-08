Chegg, Inc. fournit des produits et des services aux apprenants en ce qui concerne les supports de cours universitaires, ainsi que le développement des compétences professionnelles et personnelles. Les services et produits proposés par la société se répartissent en deux catégories : Les services d'abonnement et Busuu. Les services d'abonnement comprennent Chegg Study Pack, Chegg Study, Chegg Writing et Chegg Math. Chegg Study Pack est un ensemble d'abonnements premium. Le service d'abonnement Chegg Writing consiste en un service d'abonnement premium payant offrant aux étudiants une série d'outils, notamment des scans de détection du plagiat, la vérification de la grammaire et de la fluidité de l'écriture, des commentaires personnalisés sur l'écriture et la génération de citations. Les offres Busuu qui peuvent être consultées à l'échelle internationale via ses sites web et sur des appareils mobiles, et les compétences et autres, qui englobent ses offres de compétences, de services publicitaires, de manuels imprimés et de manuels électroniques. Sa plateforme d'apprentissage des langues Busuu propose une solution complète en combinant des leçons à son propre rythme, des cours en direct avec des tuteurs.