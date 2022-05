Les actions de DITO et Chelsea aux Philippines chutent après l'annonce d'une vente éventuelle.

DITO CME, propriétaire du troisième plus grand opérateur de télécommunications du pays, et Chelsea Logistics ont perdu jusqu'à 7 % et 3,8 %, respectivement, tandis que l'indice boursier général a glissé de 0,4 % à la pause de midi.

"Les investisseurs spéculent sur ce qui se passe étant donné le manque d'informations sur la vente prévue", a déclaré Astro del Castillo, directeur général chez First Grade Finance à Manille.

"Avec l'air d'incertitude, et les marchés mondiaux et locaux en mutation, les investisseurs ont choisi de rester en sécurité", a ajouté M. Castillo.

Uy, dont l'empire commercial s'est rapidement développé sous le mandat de Duterte, envisage de vendre des entreprises d'une valeur collective de plusieurs milliards de dollars, a rapporté Reuters mardi, citant des sources familières avec la question.

Il n'était pas immédiatement clair pourquoi Uy, le principal contributeur de campagne de Duterte dans sa course à la présidence en 2016, mettrait les actifs en vente. Ses représentants n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les acheteurs examinent les perspectives des entreprises de Uy, notamment un champ gazier en mer de Chine méridionale et une société de location de terrains commerciaux sur le site d'une ancienne base militaire américaine, ont indiqué les sources.

Toutes les entreprises de Uy n'ont pas perdu du terrain, les actions du détaillant pétrolier Phoenix Petroleum s'échangeant en hausse de 0,4 %, tandis que le promoteur de casinos et de complexes hôteliers PH Resorts Group s'est redressé de 8 %, deux jours après avoir annoncé une injection de capital de la part d'un milliardaire philippin.