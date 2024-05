Chembond Chemicals Limited est une société basée en Inde qui fabrique des produits chimiques spécialisés. La société fabrique une gamme variée de produits chimiques de spécialité tels que des produits de traitement de l'eau, des polymères, des produits chimiques de construction, des revêtements de haute performance, des produits de nutrition animale et des produits de biotechnologie industrielle. Les divisions de la société comprennent les technologies de l'eau, les technologies des matériaux, les produits chimiques pour la construction, la biotechnologie, les polymères, le commerce, le nettoyage et l'hygiène industriels, les adhésifs et les produits d'étanchéité industriels. Elle propose une gamme complète de produits chimiques pour le traitement de l'eau, à savoir des produits chimiques pour le traitement de l'eau de chaudière, des produits chimiques pour le traitement des membranes, des polymères pour le traitement de l'eau brute et des effluents et des antimousses. La société fournit des solutions aux clients industriels dans les domaines du traitement de surface, du collage et de l'étanchéité, et des revêtements. La division biotechnologie a rationalisé son unité de fabrication d'enzymes et de phytases pour en faire une installation commercialement viable.

Secteur Chimie de spécialité