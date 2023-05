Chemcon Speciality Chemicals Limited annonce la démission de M. Samir Chandrakant Patel en tant qu'administrateur indépendant

Conformément au règlement 30 de la réglementation SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, lu avec le paragraphe A de la partie A de l'annexe III de ladite réglementation, Chemcon Speciality Chemicals Limited a informé que M. Samir Chandrakant Patel (DIN : 00086774) par sa lettre datée du 13 mai 2023 a démissionné du Conseil d'administration de la Société en tant qu'administrateur indépendant pour des raisons personnelles et d'autres engagements professionnels et par conséquent en tant que membre du Comité d'audit et du Comité de gestion des risques avec effet à partir du 13 mai 2023.