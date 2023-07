Chemed Corporation est engagée dans l'achat, l'exploitation et la cession de filiales engagées dans diverses activités commerciales. La société opère à travers deux segments : Le segment VITAS (VITAS) et le segment Roto-Rooter (Roto-Rooter). Le segment VITAS fournit des services de soins palliatifs à ses patients par l'intermédiaire d'un réseau de médecins, d'infirmières diplômées, d'aides à domicile, d'assistants sociaux, de membres du clergé et de bénévoles. VITAS fournit des services médicaux directs aux patients, ainsi que des conseils spirituels et émotionnels aux patients et à leurs familles. Le segment Roto-Rooter fournit des services de plomberie, de nettoyage des canalisations, d'excavation, de restauration de l'eau et d'autres services connexes aux clients résidentiels et commerciaux. Les services de Roto-Rooter sont fournis par un réseau de succursales appartenant à la société, d'entrepreneurs indépendants et de franchisés. Les services de restauration de l'eau consistent à éliminer l'eau et l'humidité après une inondation.

Secteur Installations et services en soins de santé