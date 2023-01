Chemisynth (Vapi) Limited nomme Jigna Prajapati au poste de directeur indépendant non exécutif, à compter du 1er février 2023

Chemisynth (Vapi) Limited a annoncé la nomination de Mme Jigna Prajapati en tant que directrice indépendante non exécutive de la société à compter du 1er février 2023. Mme Jigna Prajapati est une secrétaire d'entreprise qualifiée, titulaire d'un diplôme de droit avec une spécialisation en droit des sociétés et droit financier. Au cours des dernières années, elle a été associée à HDFC Bank, ICICI Bank, Vapi Green Enviro Limited et G.B. Laddha & Co.

LLP. Mme Jigna Prajapati possède une riche expérience en droit bancaire. Son domaine d'expertise comprend l'analyse commerciale, le développement de stratégies et la conformité des lois sur les entreprises.