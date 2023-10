Chemomab Therapeutics Ltd, anciennement connue sous le nom d'Anchiano Therapeutics Ltd, est une société biopharmaceutique basée en Israël. La société est spécialisée dans le développement de thérapies ciblées orientées vers le patient pour le traitement d'un large éventail de cancers. Sa technologie thérapeutique et diagnostique, le BC-819, constitue un paradigme de recherche pour la destruction ciblée des cellules cancéreuses sans effet sur les tissus environnants et sans effets secondaires observés pour un traitement et une prévention du cancer à long terme et en toute sécurité. L'approche de la thérapie ciblée orientée vers le patient est basée sur l'identification de gènes particuliers qui sont exprimés uniquement dans les tumeurs.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale