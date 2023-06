Chemring confirme ses attentes sur des perspectives de plus en plus positives en matière de défense

(Alliance News) - Chemring Group PLC a déclaré mardi avoir enregistré des prises de commandes record au premier semestre, son carnet de commandes atteignant son niveau le plus élevé depuis plus de dix ans, soit 750 millions de livres sterling.

Les actions étaient en hausse de 7,1% à 287,50 pence l'unité mardi matin à Londres, parmi les meilleures performances du FTSE 250.

Le fournisseur de produits et de services technologiques pour les marchés de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, basé à Romsey, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôts pour le semestre clos le 30 avril a chuté de 24% à 22,0 millions de livres sterling, contre 28,9 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a baissé de 3,8 %, à 212,1 millions de livres sterling, contre 220,4 millions de livres sterling.

Les résultats sont conformes aux attentes du conseil d'administration, a déclaré la société, qui a réitéré la pondération du second semestre pour Countermeasures & Energetics en raison de retards dans la prise de commandes.

Son carnet de commandes au 30 avril s'élevait à 749,5 millions de livres sterling, soit une hausse de 54 % par rapport aux 488,1 millions de livres sterling enregistrés à la même date l'année précédente, son meilleur niveau depuis plus de 10 ans.

Le bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a baissé de 17 %, à 35,7 millions de livres sterling, contre 42,8 millions de livres sterling l'année précédente.

Le directeur général, Michael Ord, a déclaré : "Chemring est bien placée pour tirer parti de ses nombreuses opportunités et, comme le carnet de commandes couvre 90 % des recettes attendues pour le second semestre, les prévisions du conseil d'administration pour l'ensemble de l'année restent inchangées.

Chemring a déclaré un dividende intérimaire de 2,3 pence par action, en hausse de 21 % par rapport à 1,9 pence l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise a déclaré que ses attentes pour 2023 sont inchangées. Environ 80 % du chiffre d'affaires prévu pour le second semestre figurait dans le carnet de commandes au 30 avril.

"La toile de fond du marché de la défense est de plus en plus positive. Les clients ayant besoin de rééquiper et de moderniser leurs capacités de défense, et la tendance croissante des clients à rechercher des accords de partenariat à long terme offrant une visibilité accrue, les perspectives à long terme de Chemring restent solides. Le groupe continuera à se concentrer sur la génération de liquidités et le maintien d'un bilan solide et déployable afin de permettre des opportunités de croissance supplémentaire", a déclaré Chemring.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.