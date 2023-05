Chemring engage James Mortensen, du Smiths Group, comme nouveau directeur financier

Chemring Group PLC - fournisseur de produits et services technologiques pour les marchés de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, basé à Romsey, en Angleterre - nomme James Mortensen au poste de directeur financier. M. Mortensen rejoint Chemring en provenance de Smiths Group PLC, groupe d'ingénierie coté au FTSE 100, où il a passé les sept dernières années et où il était dernièrement responsable du développement de l'entreprise au sein de l'équipe chargée des fusions et acquisitions.

M. Mortensen succède à Andrew Lewis, dont le préavis expire le 22 janvier 2024. Chemring indique qu'elle travaille avec M. Mortensen pour convenir de la date à laquelle il rejoindra l'entreprise.

Le président Carl-Peter Foster déclare : "Un travail considérable a été accompli ces dernières années pour renforcer le bilan de Chemring et se repositionner. La vaste expérience de James dans le secteur industriel sera d'une grande utilité pour le groupe alors que nous cherchons à équilibrer les performances à court terme avec la croissance à long terme et la création de valeur pour toutes nos parties prenantes".

Cours actuel de l'action : 269,50 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 23

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

