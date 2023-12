(Alliance News) - Chemring Group PLC a présenté mardi des perspectives optimistes, citant la nécessité de moderniser les capacités de défense de l'OTAN, en annonçant une croissance de son bénéfice avant impôts.

Le fournisseur de produits et de services technologiques pour les marchés de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, basé à Romsey, en Angleterre, a déclaré que le chiffre d'affaires avait augmenté de 18% pour atteindre 472,6 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos le 31 octobre, contre 401,0 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le bénéfice avant impôt sous-jacent a bondi de 24 %, passant de 57,9 millions de GBP à 71,7 millions de GBP, tandis que le bénéfice avant impôt statutaire a chuté de 7,9 %, passant de 47,9 millions de GBP à 44,1 millions de GBP. Chemring a expliqué cet écart par une dépréciation de l'actif de détection chimique, les coûts liés aux acquisitions et l'amortissement des actifs incorporels achetés, entre autres.

La société a noté que les résultats de 2023 étaient légèrement supérieurs aux attentes initiales du conseil d'administration, malgré les vents contraires liés aux taux de change.

Suite à ces résultats, Chemring a augmenté son dividende par action de 21 %, passant de 5,7 pence à 6,9 pence.

La société a déclaré que les transactions depuis le début de son nouvel exercice financier ont été conformes aux attentes. Au 31 octobre, le carnet de commandes du groupe s'élevait à 921,6 millions de livres sterling, soit une hausse de 42 % par rapport aux 650,9 millions de livres sterling enregistrés l'année précédente.

Le directeur général Michael Ord a déclaré : "2023 a été une nouvelle année de forte performance pour le groupe ; et dans un environnement d'incertitude mondiale croissante, la demande continue d'augmenter pour nos produits et services critiques. Avec des prises de commandes record et un carnet de commandes à son plus haut niveau depuis plus d'une décennie, le groupe est bien placé pour continuer à assurer une performance et une croissance durables."

En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise a déclaré : "Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a spécifiquement recentré l'attention sur le large spectre des capacités de défense pertinentes pour un conflit important entre pairs. Il a également ravivé l'intérêt pour la modernisation et le remplacement des capacités de l'OTAN, y compris celles qui sont données pour aider l'Ukraine. Le vaste programme de modernisation militaire de la Chine a, dans de nombreux cas, généré un besoin de solutions de plus en plus pointues pour se protéger contre un continuum de menaces".

Les actions de Chemring étaient en baisse de 1,4 % à 323,00 pence chacune mardi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.