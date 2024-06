Chemring Group PLC est une entreprise de solutions technologiques basée au Royaume-Uni. La société opère à travers deux segments : Capteurs et information et Contre-mesures et énergie. Son segment Sensors & Information est engagé dans la fourniture de services de conseil et de technologie pour décrocher des problèmes critiques de sécurité. Le segment Capteurs et informations est engagé dans le développement et la fabrication de contre-mesures électroniques, d'équipements de détection des menaces chimiques et biologiques et d'équipements de détection des risques d'explosion (EHD). Le segment Contre-mesures et énergie est spécialisé dans le développement et la fabrication de contre-mesures non réutilisables pour plates-formes aériennes et maritimes, de dispositifs actionnés par des cartouches/propulseurs, de dispositifs pyrotechniques pour le lancement et le déploiement de satellites, de composants de missiles, de propulseurs, de sous-systèmes de séparation, d'actionneurs et de matériaux énergétiques. Sa clientèle s'étend aux organisations de défense nationale, aux agences de sécurité et d'application de la loi, ainsi qu'aux marchés commerciaux, tels que l'espace et les transports.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense