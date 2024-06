(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en baisse ce lundi, commençant la semaine sur les chapeaux de roue, avec les yeux rivés sur la dernière décision de la Réserve fédérale américaine en matière de taux d'intérêt.

La Fed américaine annoncera sa dernière décision en matière de taux d'intérêt mercredi prochain. Lors de la quatrième réunion de la banque centrale en 2024, la Fed devrait laisser les taux d'intérêt inchangés.

En Europe, les partis d'extrême droite ont réalisé des gains remarquables lors des élections européennes de dimanche, tandis que les grands perdants ont été le président français Emmanuel Macron et les Verts, rapporte l'AFP.

En France, le parti libéral de M. Macron a été battu par le Rassemblement national dirigé par Marine Le Pen. Le président français a réagi en dissolvant rapidement le parlement national français et en appelant à des élections anticipées.

FTSE 100 : en baisse de 0,8% à 8 176,00

Nikkei 225 : en hausse de 0,6 % à 38 913,37

Les marchés financiers de Shanghai, de Hong Kong et d'Australie étaient fermés lundi pour cause de jours fériés.

DJIA : clôture en baisse de 87,18 points, 0,2%, à 38 798,99

S&P 500 : clôture en baisse de 5,97 points, 0,1%, à 5 346,99

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 40,00 points, 0,2%, à 17 133,12

EUR : en baisse à 1,0753 USD (1,0812 USD)

GBP : baisse à 1,2719 USD (1,2724 USD)

USD : en hausse à 157,04 JPY (156,82 JPY)

Or : en baisse à 2 296,70 USD l'once (2 312,90 USD)

(Brent : en baisse à 79,76 USD le baril (79,81 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

Les principaux événements économiques de lundi sont encore à venir :

11:30 CEST Allemagne Joachim Nagel, président de la Deutsche Bundesbank, prend la parole

L'activité de construction en Irlande a commencé à décliner en mai, selon les résultats de l'enquête de S&P Global. L'indice global de l'activité de construction de BNP Paribas Real Estate Ireland, corrigé des variations saisonnières, a reculé à 49,8 points en mai, contre 53,2 en avril. En tombant sous la barre neutre des 50 points, l'indice indique un déclin de l'activité. En outre, l'indice d'activité du logement s'est contracté à 52,0 points en mai, contre 53,4 en avril, ce qui indique un ralentissement de la croissance. L'indice de l'activité commerciale est tombé à 51,4 points en mai, contre 54,6 en avril. L'indice des nouvelles commandes a reculé à 52,9 points en mai, contre 53,9 en avril. "Malgré la pause dans la croissance de l'activité totale de la construction, les travaux sur les projets de logement et les projets commerciaux ont continué d'augmenter en mai. Dans les deux cas, l'activité a augmenté pour le troisième mois consécutif, mais à des taux plus faibles qu'en avril. Les nouvelles commandes ont continué d'augmenter en mai, les entreprises ayant à nouveau enregistré de nouveaux contrats au cours du mois. La dernière expansion est la troisième en autant de mois, bien qu'elle soit plus lente qu'en avril", a déclaré S&P Global.

JPMorgan relève M&G à "surpondérer" (neutre) - objectif de prix 250 (225) pence

JPMorgan ramène Aviva à 'neutre' (surpondéré) - objectif de cours 550 (575) pence

Peel hunt relève Computacenter à 'buy' (acheter)

GSK a annoncé que la Food & Drug Administration américaine a approuvé Arexvy, son vaccin contre le virus respiratoire syncytial, pour les adultes âgés de 50 à 59 ans qui présentent un risque accru. Le vaccin est destiné à la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS. Aux États-Unis, le vaccin est actuellement autorisé pour les adultes âgés de 60 ans et plus. Tony Wood, directeur scientifique, a déclaré : "L'approbation d'aujourd'hui reflète l'importance d'étendre les avantages de la vaccination contre le VRS aux adultes âgés de 50 à 59 ans qui présentent un risque accru. Pour ceux qui souffrent de pathologies sous-jacentes, le VRS peut avoir des conséquences graves, et nous sommes fiers d'être les premiers à les protéger contre le VRS-LRTD".

La demande d'autorisation de mise sur le marché d'AstraZeneca pour Tagrisso a été acceptée et a fait l'objet d'un examen prioritaire par la FDA aux États-Unis pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules non résécable, de stade III, avec mutation du récepteur du facteur de croissance épidermique, après une chimioradiothérapie. La décision a été prise sur la base des résultats de l'essai de phase III LAURA, qui a prolongé la survie médiane sans progression de plus de trois ans. "Chaque année aux États-Unis, près de 200 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer du poumon, et 80 à 85 % de ces patients sont atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, la forme la plus courante de cancer du poumon", a déclaré Astra.

ME Group International a déclaré que la "dynamique commerciale positive" s'est poursuivie tout au long du semestre clos le 30 avril, par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires de la période intermédiaire a augmenté de 4,6 % et le bénéfice avant impôt de 10 %. "Le groupe est resté concentré sur la croissance continue de ses activités principales de photobooth et de blanchisserie. En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré : "Historiquement, le second semestre de l'exercice financier est saisonnièrement le plus fort pour le groupe en termes de revenus et de bénéfices générés, ainsi que d'installation de machines dans des lieux clés. Alors que le groupe capitalise sur l'opportunité de marché significative pour les services de blanchisserie et de photobooth, le conseil d'administration est confiant dans la réalisation d'une rentabilité record pour l'année, en ligne avec les attentes du marché."

Chemring a déclaré que sa filiale norvégienne, Chemring Nobel, a signé un accord de partenariat de 15 ans avec Northrop Grumman pour la fourniture de matériaux énergétiques HMX utilisés dans ses programmes de missiles. "Cet accord, qui reflète le désir croissant de nos clients de passer à des accords de partenariat à long terme, s'appuie sur les relations de longue date entre les deux sociétés et soutient les efforts de Northrop Grumman pour développer sa production de munitions en réponse à la demande croissante de ses clients", a déclaré la société. En outre, Chemring a également reçu, dans le cadre de cet accord, un ordre de livraison de Northrop Grumman, d'une valeur de 83 millions de dollars, pour la fourniture de HMX. Les livraisons au titre de cette commande débuteront au cours de l'exercice 2026 et s'étaleront sur trois ans.

Mosman Oil & Gas a déclaré avoir vendu sa participation dans Nadsoilco pour un montant maximum de 1,8 million USD. Nadsoilco LLC détient actuellement les intérêts directs dans Stanley, Greater Stanley et tous les intérêts de Mosman dans les concessions de Winters dans le comté de Polk, au Texas, aux États-Unis. La société a expliqué que la vente permettra de libérer des ressources de gestion pour se concentrer sur l'exploration de l'hélium. "Nous sommes heureux de réaliser notre objectif de commercialiser une partie de notre portefeuille existant d'actifs pétroliers et gaziers par la vente, alors que nous cherchons à tirer parti d'opportunités intéressantes pour l'exploration de l'hélium", a commenté Andy Carroll, PDG de la société. "Nous voyons un grand potentiel dans l'hélium, comme le démontrent notre engagement et nos progrès sur le projet EP 145 en Australie et la participation récemment acquise dans le projet Vecta Helium aux États-Unis, en raison de la présence avérée d'hélium et du faible coût des puits d'exploration et de production peu profonds."

