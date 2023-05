Les actions sont appelées à la baisse ; l'inflation britannique tombe à 8,7%.

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont été appelés à ouvrir en baisse mercredi matin, malgré de nouvelles données montrant que l'inflation au Royaume-Uni a diminué à 8,7 %.

L'indice des prix à la consommation britannique a augmenté de 8,7% en avril par rapport à l'année précédente, avec une inflation annuelle ralentie par rapport à 10,1% en mars et par rapport à un récent pic de 11,1% en octobre 2022.

Aux États-Unis, la Maison Blanche a déclaré que des progrès avaient été réalisés lors du dernier cycle de discussions avec les négociateurs républicains afin d'éviter un défaut de paiement catastrophique de la dette américaine avant la date limite du 1er juin.

Nous voyons des progrès", a déclaré Karine Jean-Pierre, secrétaire de presse de la Maison Blanche, à la presse mardi après-midi, ajoutant : "Les deux parties doivent comprendre qu'elles ont besoin d'un soutien financier pour pouvoir faire face à la crise" : "Les deux parties doivent comprendre qu'elles n'obtiendront pas tout ce qu'elles veulent.

Le représentant républicain Ralph Norman a toutefois rappelé que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, avait déclaré que les deux parties étaient "loin d'être proches" d'un accord.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,8 % à 7 698,30

Hang Seng : en baisse de 1,3 % à 19 169,92

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,9% à 30 682,68

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,6% à 7 213,80

DJIA : clôture en baisse de 231,07 points, soit 0,7%, à 33 055,51

S&P 500 : clôture en baisse de 47,05 points, soit 1,1%, à 4 145,58

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 160,53 points, soit 1,3%, à 12 560,24

EUR : en hausse à 1,0787 USD (1,0774 USD)

GBP : hausse à 1,2458 USD (1,2420 USD)

USD : baisse à 138,48 JPY (138,52 JPY)

Or : hausse à 1 974,01 USD l'once (1 965,99 USD)

(Brent : en hausse à 77,53 USD le baril (77,00 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

UE Réunion de politique non monétaire de la BCE

Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre, s'exprime lors du Net Zero Delivery Summit

Le gouverneur de la BoE britannique, Andrew Bailey, s'exprime lors du sommet du Wall street Journal CEO Council.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, s'exprime lors du sommet économique du comté de Santa Barbara South.

10:00 CEST Allemagne Indice Ifo du climat des affaires

11:00 IST Enquête sur les forces de travail en Irlande

09:30 BST Indice des prix de l'immobilier au Royaume-Uni

11:00 BST Royaume-Uni Enquête CBI sur les tendances industrielles

07:00 EDT US MBA mortgage applications survey

14:00 EDT Publication du compte-rendu de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) aux États-Unis

L'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni a augmenté de 8,7 % en avril, avec un ralentissement de l'inflation par rapport à 10,1 % en mars et à un récent pic de 11,1 % en octobre 2022. Sur une base mensuelle, l'IPC a augmenté de 1,2 % en avril, contre une hausse de 2,5 % un an auparavant. L'IPC incluant les coûts du logement des propriétaires occupants a augmenté de 7,8 % au cours de la période de douze mois se terminant en avril, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 10,1 % enregistrée en mars. L'IPC de base, excluant l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac, a augmenté de 6,8 % en avril en glissement annuel, en accélération par rapport aux 6,2 % enregistrés en mars.

L'ancien premier ministre britannique Boris Johnson a été déféré à la police par le Cabinet Office pour d'autres infractions potentielles aux règles pendant la pandémie. Des informations ont été transmises à deux services de police concernant des événements qui se seraient déroulés à Chequers et à Downing Street. Elles concernent des entrées dans l'agenda officiel de l'ancien premier ministre et ont été révélées lors d'un examen de documents en vue de l'enquête publique Covid. La Metropolitan Police et la Thames Valley Police ont toutes deux déclaré qu'elles "évaluaient actuellement" les informations qu'elles avaient reçues au sujet d'infractions potentielles aux règlements sanitaires entre juin 2020 et mai 2021.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Morgan Stanley relève Deliveroo à "surpondérer" (equal-weight) - objectif de prix 135 (115) pence

Credit Suisse relève l'objectif de cours de National Grid à 1 280 (1 250) pence - 'outperform' (surperformer)

Goldman Sachs réduit l'objectif de cours de Vodafone à 110 (120) pence - "buy" (acheter)

ENTREPRISES - FTSE 100

SSE a déclaré que les revenus de l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars ont augmenté à 12,49 milliards de livres sterling, contre 8,70 milliards de livres sterling l'année précédente. Cependant, elle a enregistré une perte avant impôts de 205,6 millions de livres sterling, contre un bénéfice avant impôts de 3,48 milliards de livres sterling l'année précédente. SSE a expliqué que cette perte était due à une variation négative nette de la juste valeur des produits dérivés de 2,3 milliards de livres sterling. SSE a proposé un dividende final de 67,7 pence, ce qui porte le dividende annuel à 96,7 pence, en hausse par rapport aux 85,7 pence de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de Severn Trent a augmenté de 11 %, passant de 1,94 milliard de livres sterling à 2,17 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a toutefois chuté de 39 %, passant de 274,1 millions de livres sterling à 167,9 millions de livres sterling. "La création d'emplois, la poursuite d'investissements régionaux importants et le soutien financier à un plus grand nombre de clients que jamais auparavant sont rendus possibles par les excellents résultats que nous avons obtenus cette année", a déclaré le PDG Liv Garfield. Severn Trent a proposé un dividende final de 64,09 pence, contre 61,28 pence l'année précédente. Cela porte le dividende total à 106,82 pence, contre 102,14 pence l'année précédente.

ENTREPRISES - FTSE 250

LondonMetric a accepté d'acheter CT Property Trust dans le cadre d'une transaction en actions d'une valeur de 198,6 millions de livres sterling. LondonMetric a également déclaré que le revenu locatif net pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars est passé à 144,1 millions de livres sterling, contre 130,0 millions de livres sterling l'année précédente. La société a enregistré une perte par action de 51,8 pence, contre un bénéfice par action de 78,8 pence. La société a déclaré un dividende de 9,50 pence, contre 9,25 pence auparavant. Le PDG, Andrew Jones, a déclaré : "L'année dernière a été marquée par un ralentissement de l'activité économique : "L'année dernière a été marquée par une toile de fond économique plus faible, une inflation élevée et des taux d'intérêt nettement plus élevés. Il n'est pas surprenant que cela ait conduit à un recalibrage des valeurs immobilières et des conditions qui ont sans aucun doute eu un impact sur notre approche de l'effet de levier et de l'exposition aux taux d'intérêt". LondonMetric a également annoncé la vente de son entrepôt logistique DHL à Solihull pour 20,5 millions de livres sterling. La vente est assortie d'une légère prime par rapport à la valeur comptable au 31 mars.

Chemring a nommé James Mortensen au poste de directeur financier. Il quitte Smiths Group, la société d'ingénierie du FTSE 100, où il a passé les sept dernières années. M. Mortensen succédera à Andrew Lewis, qui a annoncé son intention de prendre sa retraite en janvier. Le préavis de M. Lewis court jusqu'au 22 janvier 2024. Chemring a indiqué qu'elle travaillait avec M. Mortensen pour convenir d'une date d'entrée en fonction. "Un travail considérable a été réalisé ces dernières années pour renforcer le bilan de Chemring et se repositionner. La vaste expérience de James dans le secteur industriel sera d'une grande utilité pour le groupe alors que nous équilibrons les performances à court terme avec la croissance à long terme et la création de valeur pour toutes nos parties prenantes", a déclaré Carl-Peter Forster, président du conseil d'administration.

AUTRES ENTREPRISES

Les coureurs de Deliveroo s'apprêtent à affronter les patrons du spécialiste de la livraison de plats à emporter au sujet des salaires et des "emplois précaires" au sein de l'entreprise. Les militants de ShareAction et de l'Independent Workers' Union of Great Britain ont coordonné la contestation du conseil d'administration de Deliveroo lors de l'assemblée générale annuelle de mercredi. Les coureurs ont déclaré qu'ils souhaitaient faire part de leurs préoccupations concernant leurs niveaux de rémunération et les inquiétudes liées à leur statut de "travailleur indépendant". Cette action intervient un mois après que le syndicat IWGB a saisi la Cour suprême pour tenter de décrocher des droits à la négociation collective pour les coursiers de l'entreprise.

Empiric Student Property a déclaré que le taux d'occupation des revenus pour l'année universitaire 2023-24 s'élève désormais à 86 % et continue de progresser de manière significative par rapport à l'année précédente. La croissance à périmètre constant des loyers hebdomadaires moyens pour l'année universitaire 2023-24 devrait désormais dépasser 7 %. "Le cycle de réservation pour l'année universitaire 2023-24 continue de progresser de manière significative par rapport à 2022-23, qui était elle-même une année record pour l'entreprise. Nous restons confiants dans la réalisation de taux d'occupation supérieurs à 97 % et, ce qui est agréable, dans la réalisation d'une croissance des loyers supérieure à 7 % à périmètre constant, supérieure aux prévisions antérieures ", a déclaré le PDG Duncan Garrood.

