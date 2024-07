Chemtrade Logistics Income Fund est une société canadienne qui exploite une entreprise diversifiée fournissant des produits chimiques industriels et des services à des clients en Amérique du Nord et dans le monde entier. Les segments de la société comprennent les produits chimiques pour le soufre et l'eau (SWC) et les produits électrochimiques (EC). Le segment SWC commercialise, retire et/ou produit de l'acide marchand, de l'acide régénéré et de l'acide sulfurique, de l'hydrosulfite de sodium, du soufre élémentaire, du dioxyde de soufre liquide, du sulfure d'hydrogène, du bisulfite de sodium et des sulfures, et fournit d'autres services de traitement. Ce segment fabrique et commercialise également une variété de coagulants inorganiques utilisés dans le traitement de l'eau, notamment le sulfate d'aluminium, ainsi qu'un certain nombre de produits chimiques spécialisés, dont le nitrite de sodium. Le segment EC fabrique et commercialise du chlorate de sodium et des produits de chlore-alcali, notamment de la soude caustique, du chlore et du HCl, principalement pour les industries de la pâte et du papier, du pétrole et du gaz et du traitement de l'eau. Ces produits sont commercialisés principalement auprès de clients nord-américains et sud-américains.

Secteur Produits chimiques de base