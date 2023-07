Chemung Financial Corporation est un holding financier qui opère par l'intermédiaire de ses filiales, CFS Group, Inc. (la Banque) et Chemung Risk Management, Inc. (CRM). La Banque fournit une gamme de services financiers, notamment des dépôts à vue, d'épargne et à temps, des prêts commerciaux, résidentiels et à la consommation, des swaps de taux d'intérêt, des lettres de crédit, des services de gestion de patrimoine, des plans d'avantages sociaux, des produits d'assurance, ainsi que des fonds communs de placement et des services de courtage. CRM est une compagnie d'assurance captive qui assure certains risques liés aux activités de la société et de ses filiales. La société a deux segments : les services bancaires de base et WMG. Le segment des services bancaires de base attire les dépôts du grand public et utilise ces fonds pour créer des prêts à la consommation, commerciaux, immobiliers commerciaux et hypothécaires résidentiels, principalement sur les marchés locaux de la société, et pour investir dans des titres. Le segment des services WMG fournit des services de fiducie et de conseil en investissement aux clients.

Secteur Banques