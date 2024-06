Chemung Financial Corporation est une société holding de services financiers. La société exploite environ 31 bureaux par l'intermédiaire de sa principale filiale, Chemung Canal Trust Company (la Banque), une banque de proximité à service complet. La société est également la société mère de CFS Group, Inc, une filiale de services financiers offrant des services non traditionnels, notamment des fonds communs de placement, des rentes, des services de courtage, des services de préparation des déclarations d'impôts et des assurances. La société, par l'intermédiaire de la Banque et de CFS, fournit une gamme de services financiers, notamment des dépôts à vue, d'épargne et à terme, des prêts commerciaux, résidentiels et à la consommation, des swaps de taux d'intérêt, des lettres de crédit, des services de gestion de patrimoine, des plans d'avantages sociaux, des produits d'assurance, des fonds communs de placement et des services de courtage. Son secteur bancaire de base attire les dépôts du grand public et utilise ces fonds pour octroyer des prêts à la consommation, des prêts commerciaux, des prêts immobiliers commerciaux et d'autres prêts. Son segment WMG services offre des services de fiducie et de conseil en investissement aux clients.

Secteur Banques