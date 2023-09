Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co., Ltd. est une société chinoise principalement engagée dans le développement, la location et le service de matériaux de construction décoratifs, d'ameublement et de pièces automobiles. L'activité principale de la société comprend la location, le service de marché et le marketing publicitaire. Elle est également impliquée dans la fourniture de la gestion des parcs de stationnement et de l'élimination des déchets. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Développement et opérations immobilières