Chengdu KSW Technologies Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication d'instruments de simulation de tests radio. L'entreprise se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de produits de simulation physique radio, de tests radio et de traitement des signaux sans fil. Les produits et services de simulation physique radio de l'entreprise comprennent des émulateurs de canaux sans fil et une plate-forme de développement de radio logicielle - la plate-forme d'instrument de bus à haut débit de données (HBI). Les produits et services de l'entreprise sont utilisés dans les communications mobiles, les réseaux sans fil, les radars, les contre-mesures électroniques, les réseaux automobiles, la navigation et d'autres domaines. L'entreprise fournit également des services techniques connexes.

Secteur Machines et équipements industriels