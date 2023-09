Chengdu Screen Micro electronics Co Ltd, anciennement Chengdu Screen Microelectronics Co Ltd, est une société basée en Chine qui fournit principalement des services de test de fiabilité pour les composants électroniques militaires. Les services de la société comprennent principalement les essais et les tests de fiabilité des composants électroniques militaires, l'analyse physique destructive (APD), l'analyse des défaillances et l'assistance technique en matière de gestion de la fiabilité. La société fournit également des services de développement technologique et d'autres services. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.