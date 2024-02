Chengdu XGimi Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de produits de projection intelligents. Ses principaux produits et services comprennent des produits de projection intelligents, des accessoires liés à la projection et des services Internet à valeur ajoutée. Ses produits de projection intelligents comprennent principalement la série de micro-projection intelligente, la série de télévision laser et la série de produits innovants. Ses accessoires de projection comprennent principalement des écrans, des supports, des microphones, des lunettes tridimensionnelles (3D), des contrôleurs de jeu sans fil, etc. L'entreprise a développé un système logiciel GMUI basé sur le noyau Android pour les produits de projection intelligents, et fournit aux clients des services à valeur ajoutée sur Internet, y compris la distribution d'applications, des services de contenu cinématographique et télévisuel, etc. L'entreprise exerce ses activités sur le marché chinois et sur les marchés étrangers tels que l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon.

Secteur Appareils électroniques