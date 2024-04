Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co., LTD est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la conception, à la fabrication et à la distribution de ponts et autres pièces mécaniques, ainsi qu'à la fourniture de services connexes. Les principaux produits de la société comprennent des pièces fonctionnelles de pont, des véhicules de transport ferroviaire, des équipements de brassage, des machines de construction routière, des véhicules spéciaux, des systèmes de super condensateurs et autres. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Véhicules et machines lourdes