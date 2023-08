Chenguang Biotech Group Co. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la fabrication et à la vente d'extraits de pigments naturels, d'extraits d'épices naturelles, d'extraits d'huiles essentielles, de suppléments naturels et d'extraits de médicaments, de graisses et de protéines et autres. Les produits de la société comprennent des pigments, des épices, des suppléments et des médicaments, des produits à base de graines de coton et autres. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et à l'étranger.

Secteur Transformation des aliments