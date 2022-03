Cheniere Energy, Inc. : Bon timing pour accompagner la tendance 07/03/2022 | 10:35 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 07/03/2022 | 10:35 achat En cours

Cours d'entrée : 142$ | Objectif : 159$ | Stop : 127.9$ | Potentiel : 11.97% Le titre Cheniere Energy, Inc. présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 159 $. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Sous-secteur Gaz naturel liquéfié - Transport et stockage Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CHENIERE ENERGY, INC. 37.68% 35 522 GOLAR LNG LIMITED 45.12% 1 946 TEEKAY LNG PARTNERS L.P. 0.30% 1 477 AEGIS LOGISTICS LIMITED -7.57% 941 - HÖEGH LNG HOLDINGS LTD. 52.15% 215 GASLOG PARTNERS LP -17.61% 189 -

Données financières USD EUR CA 2022 19 795 M - 18 137 M Résultat net 2022 2 714 M - 2 486 M Dette nette 2022 24 511 M - 22 457 M PER 2022 12,9x Rendement 2022 0,98% Capitalisation 35 522 M 35 522 M 32 545 M VE / CA 2022 3,03x VE / CA 2023 3,31x Nbr Employés 1 550 Flottant - Prochain événement sur CHENIERE ENERGY, INC. 05/05/22 Q1 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Cloture 139,63 $ Objectif de cours Moyen 139,24 $ Ecart / Objectif Moyen -0,28% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jack A. Fusco President, Chief Executive Officer & Director Zach Davis Senior Vice President-Finance G. Andrea Botta Chairman Aaron Stephenson Senior Vice President-Operations Tom Bullis Chief Administrative Officer & Executive VP