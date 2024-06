Cheniere Energy, Inc. (Cheniere) est une société d'infrastructure énergétique qui se consacre principalement aux activités liées au gaz naturel liquéfié (GNL). La société fournit du GNL propre et sûr à des sociétés d'énergie intégrées, des services publics et des sociétés de négoce d'énergie dans le monde entier. Elle possède et exploite deux installations de liquéfaction et d'exportation de gaz naturel, les terminaux Sabine Pass LNG et Corpus Christi LNG. Le terminal Sabine Pass LNG, situé dans la paroisse de Cameron, en Louisiane, dispose d'installations de liquéfaction de gaz naturel comprenant six trains de liquéfaction de gaz naturel opérationnels pour une capacité de production totale de plus de 30 millions de tonnes par an (mtpa) de GNL (le projet SPL). Le terminal GNL de Corpus Christi, situé près de Corpus Christi, au Texas, possède et exploite trois trains pour une capacité de production totale d'environ 15 millions de tonnes par an de GNL. En outre, la société exploite un gazoduc de 21,5 miles qui relie le terminal GNL de Corpus Christi à plusieurs gazoducs inter-États et intra-États.