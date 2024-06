La pénurie de main-d'œuvre qualifiée et l'inflation persistante due à la forte croissance des salaires sur la côte américaine du Golfe du Mexique pèsent sur les promoteurs de projets de gaz naturel liquéfié (GNL) et retardent l'obtention du feu vert financier pour certains projets.

Cinq usines de GNL sont en cours de développement au Texas et en Louisiane, et seize autres sont à l'étude aux États-Unis, à la recherche d'investissements et de clients. Les cinq usines en construction ajouteraient 86,6 millions de tonnes métriques par an (MTPA) de gaz super réfrigéré, ce qui suffirait à maintenir les États-Unis au rang de premier exportateur mondial pour les années à venir.

Le coût de la main-d'œuvre ayant augmenté de 20 % depuis 2021, ce qui a fait exploser les budgets de construction et réduit les rendements prévus pour les entreprises qui tentent encore d'attirer de nouveaux investisseurs, le sort de certains des premiers projets est devenu plus incertain.

Les travaux de Golden Pass LNG, l'un des plus grands projets américains, ont été en grande partie interrompus après que son principal entrepreneur a dépassé de 2,4 milliards de dollars le budget initial et a déposé le bilan. Sempra LNG a réexaminé le choix de Bechtel Corp pour la construction de son projet d'expansion de Cameron LNG afin de réduire les coûts, et a réduit sa participation dans un projet texan, Port Arthur LNG, en raison de l'augmentation des coûts de construction.

NextDecade, qui construit la première phase de son terminal d'exportation de GNL Rio Grande, d'une valeur de 18 milliards de dollars, a obtenu le feu vert après avoir recruté de nouveaux investisseurs qui ont réduit la participation des investisseurs initiaux suite à l'augmentation des coûts d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), ont indiqué les analystes.

UN SALAIRE SUPPLÉMENTAIRE

Derrière ces difficultés se cachent des coûts qui ont explosé après la pandémie de COVID-19. Les entrepreneurs ont augmenté les salaires des travailleurs qualifiés de 20 % en trois ans et, dans certains cas, doivent payer des indemnités journalières pour les retenir, a déclaré Travis Woods, président du Gulf Coast Industrial Group, qui représente plus de 1 500 entrepreneurs au Texas et en Louisiane.

"Les soudeurs, les tuyauteurs et les électriciens demandent certainement plus pour rester en poste. Dans certains cas, les indemnités journalières sont versées à tous les participants au projet, quel que soit leur lieu de résidence", a déclaré M. Woods.

Les cinq usines employaient plus de 20 000 personnes jusqu'à ce que le maître d'œuvre de Golden Pass LNG, Zachry, renvoie 4 000 travailleurs chez eux, d'après les documents réglementaires déposés par les entreprises et les déclarations des entreprises au cours des trois derniers mois.

Venture Global LNG, qui a fait appel à Zachry pour la construction de son usine de Plaquemines en Louisiane, a déclaré que la nature modulaire des projets l'avait "protégé des problèmes importants liés à la main-d'œuvre et à l'inflation qui ont affecté d'autres projets", a déclaré un porte-parole.

Les données du Bureau américain du travail et des statistiques montrent que les salaires des ouvriers du bâtiment dans le secteur des oléoducs et des gazoducs ont augmenté en Louisiane, où de nombreuses nouvelles usines américaines sont construites, de 19 % en 2023 par rapport à 2022.

"Les soudeurs et les tuyauteurs se voient offrir jusqu'à 60 dollars de l'heure et une prime d'embauche s'ils acceptent de rester jusqu'à la fin du chantier", a ajouté M. Woods.

Les données du cabinet de recherche et de conseil Rapidan Energy Group montrent qu'entre 2021 et 2023, les contrats EPC pour les nouvelles usines de GNL ont augmenté de 18 % à 25 %.

Bechtel Corp, qui est le plus grand entrepreneur américain d'usines de GNL et un rival de Zachry, s'est refusé à tout commentaire sur la situation.

L'entrepreneur basé à Reston, en Virginie, a été le constructeur privilégié du principal exportateur américain de GNL, Cheniere Energy, en réalisant des projets dans le cadre de contrats EPC clés en main à prix forfaitaire.

Les entrepreneurs EPC pourraient chercher à réduire la portée de leurs contrats et à rendre plus d'éléments remboursables, afin de réduire les risques, selon Poten & Partners, une société de conseil et d'expédition de GNL.

"Les entrepreneurs EPC pourraient désormais intégrer une augmentation de 30 à 40 % dans leurs contrats clés en main à prix forfaitaire", a indiqué Poten & Partners dans une note publiée le mois dernier.