Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital Limited est une entreprise de services de santé et de pharmacie. La société exploite un hôpital d'environ 100 lits situé à Mylapore. Les services de la société comprennent la cardiologie, la chirurgie esthétique et plastique, la diabétologie, l'endocrinologie, la dermatologie, la dentisterie, la gastroentérologie chirurgicale, la chirurgie générale, la gynécologie, la chirurgie vasculaire, la chirurgie générale à accès minimal et la chirurgie des tumeurs métaboliques, la neurologie, la neurochirurgie, l'orthopédie, la pédiatrie, la gastroentérologie pédiatrique, l'ophtalmologie et la pneumologie. Elle propose également une gamme de programmes, tels que le bilan de santé de base, qui comprend l'hématologie et la biochimie ; le bilan de santé de niveau Master, qui comprend l'hématologie, la biochimie, le profil lipidique, les tests généraux et le test de la fonction hépatique (LFT), et le bilan de santé de niveau exécutif, qui comprend l'hématologie, la biochimie, le profil rénal, le profil lipidique, le LFT et les tests généraux.

Secteur Installations et services en soins de santé