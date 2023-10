Communiqué de presse

Le 3 octobre 2023

CHEOPS ACQUIERT SOLUTIONDATA

POUR RENFORCER SA PRÉSENCE EN OCCITANIE

ET DANS LES GRANDS COMPTES AÉRONAUTIQUES

CHEOPS TECHNOLOGY poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition de la société toulousaine SolutionData. Grâce à cette acquisition, CHEOPS TECHNOLOGY consolide sa position de leader du cloud computing français pour la clientèle mid-cap d’ETI et de PME régionales. CHEOPS TECHNOLOGY s’affirme ainsi comme un partenaire de premier plan pour la transformation numérique souveraine de ces entreprises essentielles du tissu économique français.

Conformément à son plan stratégique « Horizon 2030 » dévoilé en juin 2023, CHEOPS TECHNOLOGY vient de conclure une nouvelle acquisition et annonce aujourd’hui avoir procédé à l’acquisition de 100% des titres de la société SolutionData. Cette acquisition reste soumise à la condition suspensive de la consultation des instances représentatives du personnel des deux sociétés qui interviendra dans les tous prochains jours.

Fondée en 2007 et basée à Toulouse, SolutionData (www.solutiondata.fr) est un spécialiste de l’accompagnement des entreprises du secteur privé et des organisations publiques pour la conception, l’intégration, le déploiement et la maintenance de solutions de stockage d’informations, de virtualisation de systèmes, de sauvegarde et d’archivage de données. SolutionData, grâce à son effectif de 65 collaborateurs et ses trois agences (Toulouse, Bordeaux, Lyon) a réalisé un chiffre d’affaires de 25,3 millions d’euros lors de son dernier exercice fiscal.

De par ses activités, ses compétences, ses implantations et sa clientèle qui compte parmi les plus belles ETI régionales et les grands acteurs du secteur aéronautique toulousains, SolutionData présente des complémentarités évidentes avec CHEOPS TECHNOLOGY. Ces synergies, en pleine cohérence avec les ambitions de l’entreprise, ont fait toute la force du projet présenté par CHEOPS TECHNOLOGY pour SolutionData.

De la même manière, cette opération s’inscrit parfaitement dans le Business Plan de CHEOPS TECHNOLOGY qui vise à renforcer sa présence auprès des grands comptes et PME/ETI en France et à l’étranger. En effet, SolutionData relaiera désormais les offres de l’entreprise en région Occitanie avant sa fusion prochaine avec l’agence de CHEOPS sise à Blagnac (31).

Guillaume ALGHISI, Directeur Général de SolutionData s’inscrit sans réserve dans la continuité autour de cette reprise et se verra largement renforcé dans ses responsabilités.

A propos de cette opération, Michel SIMON, Président de SolutionData déclare : « nous sommes ravis d’avoir choisi CHEOPS TECHNOLOGY pour assurer la poursuite du développement de SolutionData qui va ainsi être en mesure de proposer à sa clientèle des solutions de Cloud hybride et de cybersécurité parmi les meilleures du marché ».

De son côté, Nicolas LEROY-FLEURIOT, Président-Directeur Général de CHEOPS TECHNOLOGY ajoute :

« SolutionData est une société leader des infrastructures IT dans sa région où nous n’étions que peu présents. Cette opération est le fruit de discussions murement réfléchies entre le Management des deux entités. Les opérations de croissance externe chez CHEOPS TECHNOLOGY font l’objet d’une sélection extrêmement rigoureuse et ne doivent connaitre qu’une seule issue : le succès par la compétence et la complémentarité. La qualité des collaborateurs deSolutionData, la complémentarité des offres et des fonds de commerce des deux sociétés sont tellement évidentes que le succès sera au rendez-vous.

Grâce à cette opération, nous trouverons de nouveaux relais pour nos offres de Cloud Computing et de Cybersécurité avec les offres iCod® de CHEOPS TECHNOLOGY et plus récemment avec les offres innovantes de messagerie souveraine Mail in France® et de SOC CyberPatriot®. Notre ambition franchit une nouvelle étape mais reste inchangée : construire un champion français et européen de la souveraineté numérique, au profit des plus belles ETI et PME françaises, qui en ont largement besoin.

Enfin, cette opération nous permet d’envisager de cibler les 200 M€ de Chiffre d’Affaires dès l’année prochaine, soit avec 2 ans d’avance sur notre plan de développement ».

A propos de CHEOPS TECHNOLOGY

Avec son siège social en Nouvelle-Aquitaine à côté de Bordeaux, CHEOPS TECHNOLOGY est un spécialiste français des infrastructures informatiques sécurisées et l’un des leaders du Cloud souverain exploitant 5 Datacenters en France et 3 en Suisse. Forte de 700 collaborateurs, de 12 agences en France et d’une filiale en Suisse au plus près de ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY est un acteur de référence pour la transformation numérique des entreprises et des établissements publics. CHEOPS TECHNOLOGY annonce pour son exercice 2022/2023 un chiffre d’affaires de plus de 158 millions d’euros, en hausse de 15% et affiche des ambitions commerciales, technologiques et de croissance externe fortes pour 2023/2024. Organisée en 4 Divisions, Cloud & Managed Services, Cybersécurité, Infrastructure, Modernisation Technologique, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T.