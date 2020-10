Cheops Technology : - Résultats 2019/2020

Communiqué de presse

Le 22 octobre 2020

Un exercice 2019/2020 satisfaisant marqué par un quasi maintien du niveau d’activité et une augmentation de la rentabilité

Un exercice 2020/2021 entre confiance, prudence et ambitions avec un premier semestre qui s’inscrit dans une tendance positive

Malgré une fin d’exercice au 30 avril 2020, soit au plus fort de la crise sanitaire de la COVID-19, CHEOPS TECHNOLOGY, Cloud Builder et Cloud Service Provider, continue d’afficher des résultats satisfaisants avec un exercice fiscal 2019/2020 qui enregistre un quasi-maintien de son activité et une croissance de sa rentabilité.

Les principales données chiffrées de cet exercice 2019/2020 (du 1er mai 2019 au 30 avril 2020) sont les suivantes :









Dans un contexte économique inédit, marqué par une fin d’exercice en plein confinement et une économie française quasi à l’arrêt, CHEOPS TECHNOLOGY continue d’afficher un volume significatif de son activité, avec un Chiffre d’Affaires qui se maintient à près de 112 M€.

Les reports de commandes planifiées initialement sur mars-avril 2020 et surtout l’impossibilité de finaliser certains projets en cours sur la période en raison des fermetures de sites clients, expliquent à eux seuls ce léger retrait de 1,9% de l’activité par rapport à l’exercice précédent.

Toujours une forte croissance de la Division Cloud & Managed Services

Pour autant, malgré ce contexte et dans la parfaite continuité des exercices précédents, la Division Cloud & Managed Services enregistre sur l’exercice fiscal 2019/2020 une nouvelle croissance significative de plus de 24%.

Cette dynamique forte qui ne cesse de confirmer, s’il en était encore besoin, la généralisation du Cloud, se trouve désormais renforcée par les nouveaux enjeux nés de la crise sanitaire. Face à des systèmes d’information qui devront désormais s’adapter pour répondre avec agilité, souplesse, réactivité et sécurité aux nouveaux modes d’organisation et au télétravail en particulier, le Cloud Computing et les services managés externalisés s’imposent plus que jamais comme la voie incontournable de la transformation numérique des entreprises, offrant ainsi à CHEOPS TECHNOLOGY de nouvelles perspectives de développement.

Cette dynamique de croissance renforce CHEOPS TECHNOLOGY dans sa stratégie du Cloud Computing initiée il y a maintenant plus de dix ans. Depuis, portée par une politique d’innovation soutenue et une offre de services managés perpétuellement upgradée, la société entend désormais proposer non seulement l’offre de Cloud la plus complète, mais surtout la plus hybride du marché.

Forte de ses solutions de Cloud privé mutualisé que sont iCod®, iCod Healthcare® (à destination du marché de la santé), ou de solutions particulièrement optimisées à destination d’environnements tels que l’ERP SAP S/4 HANA® via l’offre iCod in-Memory®, les environnements full Oracle® au travers de l’offre iCod RCO® ou l’hébergement et l’administration des applications AS 400 (IBMi) avec l’offre iCod 400®, CHEOPS TECHNOLOGY reste fidèle à sa stratégie du « Cloud customized for you » en adaptant ses prestations et en spécialisant les environnements technologiques en fonction du type d’applicatif géré pour en optimiser les performances et le niveau de très haute disponibilité.

Dotée de cette large expertise technologique qui lui permet d’associer ces environnements optimisés à des domaines applicatifs variés, CHEOPS TECHNOLOGY entend désormais accompagner le plus grand nombre de ses clients dans leur stratégie et leur trajectoire vers le Cloud hybride. La société ambitionne d’apporter à ses clients une optimisation maximale de leur système d’information en leur proposant le meilleur du Cloud hybride avec pour seul objectif de positionner « la bonne application, dans le bon Cloud au bon prix », telle pourrait être la nouvelle baseline de CHEOPS TECHNOLOGY qui confirme qu’il n’y a pas « Le Cloud » mais « Des Clouds ».

Ainsi, CHEOPS TECHNOLOGY entend être performante et pertinente dans le Cloud hybride qui, rappelons-le, vise à mixer le meilleur des 3 mondes, « infrastructure on premise » Cloud Privé Mutualisé avec iCod® et Cloud Public avec l’offre Microsoft® Azure en y associant des services managés personnalisés. Pour cela, elle a massivement investi dans la mise en œuvre de la plateforme ServiceNow® de façon à proposer d’une part, un portail pour fluidifier la consommation des services par les clients et d’autre part, pour orchestrer avec un outil unique et très innovant les différents Clouds qui optimiseront l’équation économique et fonctionnelle des clients.

Cette stratégie affichée qui vise à positionner CHEOPS TECHNONOLOGY à la fois comme un spécialiste et un généraliste du Cloud Computing, en proposant une offre large et complémentaire tout en maintenant un niveau d’expertise des plus élevés, trouve sa validation dans cette forte dynamique de croissance et dans l’augmentation de sa rentabilité aujourd’hui et pour l’avenir.

Au-delà de l’amélioration permanente des paramètres financiers, la pertinence de cette stratégie se retrouve également dans l’évolution des projets remportés, avec la prise en charge de systèmes d’information complexes d’E.T.I. de tailles de plus en plus significatives et de renom international.

Complémentarité des autres pôles d’expertises et poursuite d’une politique d’innovation forte comme accélérateurs de la dynamique du Cloud Computing

Si le développement du Cloud Computing s’impose comme l’axe fort de sa stratégie, CHEOPS TECHOLOGY a toujours fait de la complémentarité de ses pôles d’expertise l’autre point fort de son positionnement et un vecteur de son développement.

La dynamique de croissance de la Division Cloud & Managed Services ne peut, par conséquent, être dissociée de la bonne tenue des autres divisions et, notamment, de leur capacité à innover et à proposer une offre de services diversifiée et à fort niveau d’expertise.

Ainsi, même dans un marché de l’infrastructure fortement concurrentiel et en baisse, CHEOPS TECHNOLOGY continue de s’appuyer sur une Division Infrastructure à forte valeur ajoutée, en délivrant son expertise dans le design et la mise en oeuvre d’architectures On Premise ou de Cloud privés/hybrides et en s’appuyant sur des partenariats forts noués avec les constructeurs leaders du marché I.T, aux rangs desquels on retrouve au premier plan Hewlett Packard Entreprise, DELL Technologies, NetApp, VMware, Microsoft, CITRIX, COMMVAULT, VEEAM et IBM.

De son côté, la Division Réseau-Sécurité & Communications Unifiées a enrichi son offre de services avec l’arrivée d’une offre performante de S.O.C. (Security Opérations Center) et a continué de développer son offre de services avec des solutions innovantes Hyper Com® (une solution UCaaS - Unified Communications as a Service) et Hyper WiFi® (solution de WiFi as a Service basée sur les technologies Aruba de HPE). Ces offres qui trouvent un écho tout particulier dans le contexte sanitaire actuel avec la recherche de solutions agiles, évolutives et flexibles laissent également entrevoir de nouvelles perspectives de croissance.

Enfin, la Division Modernisation Technologique s’est attachée à pousser plus avant la modélisation de son automate de migration des Bases De Données Oracle® vers la base de données open source PostgreSQL. Cette offre très différenciante, qui va jusqu’à la transformation automatisée du code applicatif pour l’appel aux Bases De Données, vise à répondre aux nombreuses entreprises qui recherchent une alternative aux environnements full Oracle® pour réduire de façon significative le TCO de leur SI avec un R.O.I. court.

L’offre, après avoir été plébiscitée par la presse spécialisée et avoir suscité l’intérêt ou la curiosité d’entreprises à même de migrer leurs Bases De Données, voit les nombreuses sollicitations se traduire par un volume d’affaires grandissant et s’impose comme un véritable axe de développement pour l’entreprise.

Amélioration de la rentabilité et renforcement des fondamentaux financiers

Malgré une fin d’exercice quelque peu impactée par l’environnement économique et sanitaire, CHEOPS TECHNOLOGY continue de s’appuyer sur la croissance de son activité Cloud pour renforcer ses rentabilités opérationnelle et nette, avec des indicateurs qui progressent de plus de 3% par rapport à l’exercice précédent et ce, malgré un volume d’activité en léger retrait.

Cette dynamique positive se traduit également à la clôture de l’exercice par le renforcement des fondamentaux financiers et la consolidation de la structure financière de l’entreprise qui présente un endettement faible, une trésorerie positive de près de 22 M€ et des capitaux propres désormais dotés de près de 26 M€.

Un exercice 2020/2021 entre ambitions, confiance et prudence, avec un premier semestre qui s’inscrit dans une dynamique positive

Au-delà d’un dernier exercice satisfaisant dans un contexte économique fortement perturbé et incertain, CHEOPS TECHNOLOGY continue de s’inscrire en ce début d’exercice 2020/2021 dans une dynamique positive, avec un premier semestre qui devrait se traduire par une croissance de son Chiffre d’Affaires qui va au-delà du simple rattrapage des décalages constatés lors du confinement.

Pour autant, si la société ne peut que se féliciter de la bonne tenue de son activité et de ses marges, elle reste pour autant prudente face à un redémarrage timide en France et un environnement économique qui reste fragilisé par la crise de la COVID-19 qui perdure.

Ainsi, même avec un premier semestre qui affiche une croissance significative et même si elle continue de mener une politique ambitieuse d’investissements et d’innovation pour renforcer sa position d’acteur majeur du Cloud Computing, avec notamment l’intégration de nouveaux outils de monitoring et d’administration de son offre Cloud, d’évolution de son cœur de réseau en SDN, de modernisation de ses solutions de sauvegarde, de refonte de son architecture de stockage flash, CHEOPS TECHNOLOGY a, par mesure de prudence, actionné l’ensemble des leviers lui permettant d’affronter cette période inédite avec sérénité.

CHEOPS TECHNOLOGY maintient néanmoins une stratégie ambitieuse forte de la solidité de son Business Model et du succès de ses offres qui ont rencontré leur marché en France et qui sont transposables à d’autres pays.

Ainsi, la société continue également d’être attentive à toutes opportunités qui pourraient se présenter en termes de croissance externe, tant en France qu’à l’international, notamment dans ce contexte économique dégradé où sa santé financière et sa capacité à faire et à agir rapidement lui offrent des marges de manœuvre à même de satisfaire ses ambitions de développement. Elle anticipe désormais à très court terme sa première acquisition à l’étranger.





A propos de CHEOPS TECHNOLOGY



Organisée en 4 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique, Cloud & Managed Services, Réseau-Sécurité & Communications Unifiées, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T. Grand spécialiste des infrastructures informatiques sécurisées, CHEOPS TECHNOLOGY s’affiche désormais comme un des leaders du Cloud Computing en France avec ses offres iCod® (Infrastructure Cheops On Demand) et Hyper X® dont la fiabilité, les performances et la qualité de la production ont convaincu de grands noms de l’industrie et des services. Forte de ses 600 collaborateurs, avec 13 agences en France garantissant une relation de proximité avec ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY propose des solutions de Cloud privé ou hybride les plus performantes du marché en fonction du type d’environnement. Avec CHEOPS TECHNOLOGY, c’est désormais “The Cloud customized for you !”.

Plus d’informations sur http://www.cheops.fr rubrique Revue de Presse.

CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007.

Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE



Vos contacts

CHEOPS TECHNOLOGY – 37, Rue Thomas Edison 33610 – CANEJAN - France

Nicolas LEROY-FLEURIOT Didier DELHOSTE

Président-Directeur Général Directeur Général Délégué

+33 (0)5 56 18 83 83 +33 (0)5 56 18 83 83