Cheops Technology : Résultats 2021 / 2022

Chiffre d'Affaires Consolidé 137.284 123.292 11,3 % Résultat d'Exploitation Consolidé(**) 8.815 8.254 6.8 % Résultat Courant Consolidé 9.162 8.131 12.7 % Résultat Net Part consolidé 6.559 6.080 7.9 %

Contribution de DFI service limitée à 6 mois sur l'exercice 2020/2021, soit du 01.11.2020 au 30.04.2021 (**)Les normes de consolidation appréhendent la participation des salariés comme un élément de rémunération,

paramètre qui vient par conséquent en déduction du résultat d'exploitation consolidé

Une croissance de l'activité portée par une offre globale et innovante basée sur la complémentarité des savoir-faire des divisions et garante des enjeux de souveraineté.

Si conformément à la stratégie du groupe, le Cloud Computing continue de s'imposer comme l'axe essentiel du développement et comme le premier vecteur de sa croissance, avec encore cette année pour cette activité une hausse de plus de 11%, la forte croissance du chiffre d'affaires s'explique par la bonne tenue de l'ensemble des activités du groupe.

La complémentarité et les interconnexions des divisions du groupe (Cloud & Managed Services, Infrastructure, Réseau Sécurité & Communications Unifiées, Modernisation technologique) permettent en effet de présenter une offre complète et innovante à même de répondre aux enjeux du moment des systèmes d'information et autorisent ainsi la société à se positionner de plus en plus en interlocuteur unique de ses clients autour des sujets d'infrastructure, de Cloud et de sécurité.

.

Cette approche globale des problématiques clients associe l'ensemble des savoir-faire du groupe. De l'optimisation de solutions de Cloud Computing souveraines ou hybrides et interconnectées avec le Cloud Public, au design et à la mise en œuvre d'infrastructures on-premise, les offres des quatre Divisions garantissent la prise en compte des dernières évolutions technologiques tout en satisfaisant aux nécessités de réactivité, d'agilité et de sécurité des clients.

Pour mémoire, avec ses solutions de Cloud privés mutualisés (iCod®, iCod Healthcare® solution dédiée au secteur de la santé) ou avec ses solutions particulièrement optimisées à destination d'environnements plus spécifiques (tels que l'ERP SAP S/4 HANA® avec l'offre iCod in-Memory®,les environnements full Oracle® avec l'offre iCod RCO® ou l'hébergement et l'administration des applications AS 400 (IBMi) avec l'offre iCod 400®), qui lui permettent de rester fidèle à sa stratégie du « Cloud customized for you », la Division Cloud & Managed Services de CHEOPS TECHNOLOGY s'attache désormais à positionner pour ses clients « la bonne application, dans le bon Cloud au bon prix » avec l'appui du système d'administration et de supervision

multicloud » basé sur les solutions ServiceNow® et Centréon® à même de répondre aux nouveaux défis de la gestion du multi-Cloud et de l'hybridation.

La Division Infrastructure, métier historique du groupe, continue de son côté à se différencier par son expertise et des partenariats forts noués avec les constructeurs et éditeurs leaders du marché I.T. Aux côtés de ses partenaires principaux, elle a également accéléré le virage de la facturation d'infrastructures en « as a service » bénéficiant ainsi désormais de revenus récurrents au sein de cette Division avec les offres Greenlake® de HPE et APEX® de Dell en multipliant les contrats de ce type.

Enfin, en interconnexion et en appui avec ces deux activités, l'activité Réseau Sécurité & Communications Unifiées confirme son fort développement et son rôle majeur dans la croissance future de CHEOPS TECHNOLOGY et ce notamment, au regard des réponses qu'elle apporte aux nouvelles problématiques de communication et de sécurité nées de la crise sanitaire, notamment face aux menaces sans cesse croissantes de la cybercriminalité.

2/3