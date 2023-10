Cheops Technology croque le Toulousain SolutionData

le 03-10-2023

Par Johann Armand

Le fournisseur de services et de solutions informatiques d'origine bordelaise Print annonce l'acquisition de l'intégrateur de solutions de stockage toulousain SolutionData. Partenaire de marques de premier rang telles qu'IBM, Netapp, Twitter Pure Storage et VMware, SolutionData emploie 65 personnes et a réalisé 25,3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur son dernier exercice fiscal. Linkedin

L'intégrateur adresse une clientèle d'entreprises de taille intermédiaire

régionales et de grands comptes du secteur aéronautique. Bien qu'il soit implanté à Bordeaux et à Lyon, il réalise l'essentiel de ses revenus en région Occitanie.

C'est notamment cet ancrage régional et infrastructures qui a intéressé Cheops, lui qui ne compte qu'une quinzaine de personnes à Toulouse, plutôt orientées Cloud et services managés, et qui identifie dans la clientèle de SolutionData quelques-unes des plus belles entreprises de la région.

Cette opération, qui reste soumise à la validation des instances représentatives des deux sociétés, devrait ainsi permettre à Cheops de démultiplier l'audience de ses offres de Cloud (iCod) et de Cybersécurité (Mail in France et CyberPatriot) dans la région. Au passage, elle va lui permettre de renforcer son expertise et sa puissance de frappe sur les systèmes de stockage, la virtualisation, les solutions de sauvegarde et d'archivage de données.

Si la transaction est confirmée, le directeur général de SolutionData, Guillaume Alghisi, devrait être confirmé dans ses fonctions avec des responsabilités renforcées. En revanche, Michel Simon, son président, devrait se retirer pour se consacrer à une autre activité dans le domaine de l'intelligence artificielle. À terme - pas avant 12 à 24 mois - SolutionData est appelée à fusionner avec l'agence toulousaine de Cheops.

L'acquisition de SolutionData permet à Cheops d'envisager d'atteindre 200 M€ de chiffre d'affaires dès l'année prochaine, avec deux ans d'avance sur son plan de croissance initial, explique dans un communiqué son PDG, Nicolas Leroy-Fleuriot (photo). Avec sa filiale suisse DFI Services, l'entreprise a réalisé sur l'exercice clos fin avril dernier, un chiffre d'affaires de plus de 158 millions d'euros, en hausse de 15%. Son effectif atteint 700 personnes.

